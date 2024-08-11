МЧС РФ: Из Курской области эвакуированы 76 тыс. человек

По данным МЧС РФ, из Курской области эвакуированы уже более 76 тыс. человек. В Курске - разрушения в девятиэтажном жилом доме. По информации врио губернатора, пострадали 13 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Russian Emergency Ministry/AP/picture alliance

Из Курской области эвакуированы уже более 76 тыс. человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в МЧС России. По его информации, одни направлены в пункты временного размещения, другие - к родственникам.

При этом официальные данные об эвакуации существенно разнятся. Так, днем 10 августа мэр Курска Игорь Куцак написал в Telegram, что окружные администрации, ведущие учет покинувших приграничные районы, приняли более 16 тыс. заявлений от вынужденных переселенцев.

По данным Росстата, на январь 2024 года численность населения Курской области превышала 1 млн человек.

Как уточнили в МЧС РФ, в 60 временных пунктах размещения (26 из них - в Курской области) - свыше 4,3 тыс. человек. Эвакуация ведется железнодорожным и автомобильным транспортом. Жителей принимают в Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Тверской и Тульской областях, добавили в министерстве.

Между тем мэр Куцак разместил в Telegram фото с разрушениями одного из жилых домов в Курске. По его версии, "сбитая украинская ракета упала" на здание. "Возник пожар. На место выехали все экстренные службы", - отметил градоначальник, добавив, что находится на месте.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов слово в слово повторил это сообщение у себя в Telegram. Позднее он добавил, что, по его данным, пострадали 13 человек, двое из них - в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Областное управление МЧС РФ сообщило, что из дома эвакуированы порядка 30 человек. По информации ведомства, в девятиэтажном здании выбило окна, повреждены балконы, загорелись припаркованные рядом автомобили. На месте работают более 40 пожарных и 10 единиц техники.