Меч хана Кенесары

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Любовь Доброта

Расширенная выездная выставка «Парад музеев» стартовала в Туркестане.

фото пресс-службы облакимата

На площади центра Visit Turkistan развернулась экспозиция, отражающая богатую историю региона, народные традиции, разнообразие нацио­нальных ремесел и традиционные произведения искусства. Свои экспонаты представили 24 музея, включая историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан», Государственный историко-культурный музей-заповедник «Отырар», Национальный историко-культурный заповедник «Ордабасы».

Сотрудники Южно-Казах­станского областного историко-краеведческого музея отобрали для выставки наиболее интересные экспонаты из более чем 170 тыс. редких и уникальных вещей, хранящихся в его фондах. Этот музей с более чем столетней историей собирает, хранит, представляет и популяризирует экспонаты, представляющие природу и историю, традиции, обычаи, культуру и искусство южного края.

Историческую ценность многих экс­понатов, как, к примеру, легендарной сабли с ножнами последнего казахского хана Кенесары, сложно переоценить. Ее подарил музею внук последнего казахского хана – предводителя нацио­нально-освободительного движения казахского народа против царской России, Кокандского и Хивинского ханств Азимхан Кенесарин, живший и работавший в Шымкенте. Личную вещь своего прославленного деда Азимхан принес в музей в июне 1931 года, о чем свидетельствует дарственный акт.

Боевой меч Кенесары-хана – это кривая сабля с ножнами из кожи и рукояткой, выполненной из кости. Длина железного клинка – 70 см, рукоятки – 15 см.

Не меньший интерес у посетителей выездной выставки вызвали личные вещи Кажымукана Мунайтпасова – знаменитого казахского борца и циркового артиста. Он неоднократно, начиная с 1908 по 1914 год, побеждал на чемпионатах мира по классической борьбе среди профессионалов. Кажымукан вошел в историю как первый казах, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе.

Выставка «Парад музеев» приурочена к пятилетию образования Туркестанской области. Открывая ее, руководитель областного управления культуры и туризма Азимхан Койлыбаев отметил, что главная задача сотрудников музеев – бережно и с уважением относиться к прошлому, ценить настоящее и заботиться о будущем.

#Туркестан #выставка #Парад музеев

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