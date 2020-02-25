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Мечта зарождается с детства
Асет Калымов

В сентябре прошлого года в школе № 7 поселка Отеген-батыра Илийского района открылся первый в республике кадетский класс юных пожарных «Smart sarbaz – Жас өрт сөндіруші». По оценкам педагогов, это новый формат обучения и воспитания детей в отечественной системе среднего образования. Он формирует у ребят чувство товарищества, воспитывает дисциплину, умение планировать свое время. Цель создания спецкласса – подготовка будущих спасателей прямо со школьной скамьи.

На днях в гости к кадетам пришли представители совета ветеранов департамента ЧС Алматинской области Нургелды Койшыбаев, Галина Сидорчук, руководители спасательных под­разделений, а также фельдшеры Центра медицины и катастроф. Специалисты рассказали школьникам о большой ответственности, возлагаемой на спасателей: ведь им необходимо уметь в любой момент оказать помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Беда может случиться где угодно – дома, на улице, в пути. И нередко летальный исход происходит не из-за тяжести полученных травм, а по причине того, что оказавшиеся рядом люди не смогли оказать пострадавшим первую медицинскую помощь.

Спектр задач у экстренных служб большой: это и тушение пожаров, эвакуация раненых при ДТП, химических авариях, землетрясениях. Подразделения ЧС занимаются поиском пропавших людей в горах, спасением тонущих в реках и озерах. Спасатели должны не только быстро оказать помощь при ожогах, кровотечениях, переломах, но еще и знать, чего делать нельзя, чтобы не ухудшить состояние травмированных.

После лекции гости показали мастер-класс по спасению жизни людей, продемонстрировав на манекене-тренажере азы сердечно-легочной реанимации. В ходе практического занятия ребята получили также навыки по использованию аварийно-спасательного снаряжения, задали множество вопросов профессио­налам.

– Помимо общеобразовательных предметов, наши дети обу­чаются дисциплинам в сфере гражданской защиты, участвуют в военно-спортивных играх, – рассказала директор средней школы № 7 Захида Тореходжаева. – Прошло всего полгода, как открылся спецкласс, а его ученики уже стали собраннее и ответственнее. Уверена, из них вырастут настоящие патриоты страны.

По словам начальника департамен­та по ЧС Алматинской области Ерлана Нурпеисова, Smart sarbaz – совместный проект акимата Илийского района и районного отдела по чрезвычайным ситуациям. В спецклассе обучаются 27 ребят. Не обязательно, что каждый из них в будущем выберет профессию спасателя, но все будут знать правила поведения при возникновении ЧС и оказания первой медпомощи.

Приставка Smart в названии класса не случайна: дети обучаются также основам робототехники. По окончании школы молодым бойцам вручат сертификаты об окончании спецкурса пожаротушения.

К слову, на базе школы № 7 с сентября 2017 года осуществляется аналогичный проект совместно с районным отделом полиции. Тогда в стенах учебного заведения открылся кадетский класс «Юный полицейский». Наборы в оба спецкласса будут проводиться каждый год среди пятиклассников.

Недавно кадеты побывали с ознакомительной поездкой в Талдыкоргане, где посетили Дворец школьников, музей городского отдела по ЧС, возложили цветы к памятнику погибшим пожарным. В ходе экскурсии ребята осмотрели современные вездеходы и другое снаряжение спасателей. Огнеборцы из областного департамента устроили для юных коллег показательное выступление, продемонстрировав тушение пламени, спуск «пострадавшего» из окна здания на 4-м этаже.

В свою очередь школьники представили концертную программу с музыкально-поэтичес­кими номерами, посвященными нелегкой работе профессионалов высокого риска.

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