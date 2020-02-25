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Мечта зарождается с детства
Асет Калымов
В сентябре прошлого года в школе № 7 поселка Отеген-батыра Илийского района открылся первый в республике кадетский класс юных пожарных «Smart sarbaz – Жас өрт сөндіруші». По оценкам педагогов, это новый формат обучения и воспитания детей в отечественной системе среднего образования. Он формирует у ребят чувство товарищества, воспитывает дисциплину, умение планировать свое время. Цель создания спецкласса – подготовка будущих спасателей прямо со школьной скамьи.