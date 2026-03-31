Гематологическое отделение, разместившееся на базе онкологичес­кого центра, единственное профильное подразделение области, предоставляющее полный спектр помощи пациентам с заболеваниями крови, включая лейкозы, лимфомы, анемию и нарушение свертываемос­ти. Здесь будут проводиться высокодозная химиотерапия и современные методы лечения, включая таргетную терапию. Это позволит лечить пациентов на уровне современных клинических стандартов без направления в другие регионы.

В ревматологическом отделении, организованном на базе терапевтического отделения № 2, будут диагностировать и лечить заболевания опорно-двигательного аппарата и аутоиммунных системных патологий. Применяемые здесь современные генно-инженерные и биологические методы терапии повысят эффективность лечения и улучшат качество жизни пациентов.

– Как отметил Глава государства, особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры. Создание отделений позволит решить системную проблему, ведь пациенты с заболеваниями крови и аутоиммунными патологиями вынужденно выезжали за пределы области либо получали лечение вне профильных условий, – отметила заместитель акима области Алтынай Амренова.

Отметим, что заведующие новыми отделениями будут выполнять и функции главных внештатных специалистов области, координируя работу профильных служб. Такой подход обеспечит единую систему ведения пациентов, повысит качество медпомощи.