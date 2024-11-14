Медстрахование студентов: ответы на популярные вопросы

Здравоохранение
109
Дана Аменова
корреспондент

В Фонде медицинского страхования предоставили ответы на самые частые вопросы, которыми задается молодежь, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным фонда, в системе ОСМС застрахованы свыше 585 тысяч студентов. Они входят в 15 льготных категорий, за которых взносы оплачивает государство.

– Все ли студенты могут быть застрахованы за счет государства?

- В системе ОСМС претендовать на присвоение льготной категории могут лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования. За них взносы на ОСМС платит государство.

– Должен ли работодатель платить взносы и отчисления на ОСМС за работника, который является студентом?

- Нет, работодатель освобождается от уплаты взносов и отчислений за студентов очной формы обучения. Они автоматически застрахованы до выпуска из учебного заведения. Даже будучи индивидуальными предпринимателями или наемными работниками, за ними сохраняется льготная категория.

– Может ли студент, обучающийся за рубежом, быть застрахован за счет государства?

- Да, для этого необходимо воспользоваться госуслугой на портале Egov «регистрация студентов, обучающихся за рубежом». После того, как Министерство науки и высшего образования рассмотрит заявку и возьмет на учет, студенты будут автоматически застрахованы в системе ОСМС.

– Студенту очной формы обучения нужно срочно получить медицинские услуги, но он оказался незастрахованным. Что делать в таких случаях?

- Для того, чтобы быть застрахованным на весь период обучения, необходимо обратиться в свое учебное заведение и проверить наличие ваших данных в системе ЕПВО (Единая программа высшего образования). Так как информация о студентах в Фонд медицинского страхования поступает именно через эту систему. С этим же вопросом можно обратиться в Министерство науки и высшего образования.

Пока данный вопрос решается, Фонд может присвоить студенту временный статус застрахованного на один месяц. Для этого необходимо скачать приложение Qoldau 24/7 и оставить заявку на присвоение статуса, приложив справку с места обучения.

– Работодатель перечислял взносы и отчисления за работника, являющимся студентом. Можно ли вернуть платежи?

Да, для этого работодателю необходимо написать заявление в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и приложить заявление о согласии работника на возврат платежей.

– Работодателю приходят возвраты платежей на ОСМС за работников, поскольку они числятся как студенты-льготники, хотя уже окончили обучение. Как устранить эту ошибку?

- В Фонд медицинского страхования данные о льготных категориях поступают из профильных органов. В данном случае необходима коррекция данных в информационных системах Министерства науки и высшего образования и Министерства труда и социальной защиты населения. Работник в индивидуальном порядке может обратиться туда с обращением о снятии льготной категории.

– Могут ли иностранные студенты, обучающиеся в Казахстане, претендовать на присвоение льготной категории?

- Иностранцы, обучающиеся в Казахстане, могут получить льготную категорию в качестве студента при наличии разрешения на постоянное проживание в республике, поскольку иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами РК.

Иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории Казахстана в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Казахстаном, пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами РК, если иное не предусмотрено законами или международными договорами. В данном случае необходимо руководствоваться международными договорами.

#студенты #ФСМС #ОСМС #медстрахование

Популярное

Все
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
В Астане почтили память легендарного Бауыржана Момышулы
Учиться учитывать принципы гендерного равенства
Чем будут кормить в школьных столовых?
У меня зазвонил телефон...
Застраховать риски
Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
В Таразе широко отметили 100-летие сатирика Шоны Смаханулы
С чего начинается «Родина»
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Новейшие технологии как фактор высокого качества
Сила и ловкость в пожарном кроссфите
В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»
Почувствуй себя флористом!
Экологичная упаковка завоевывает рынок
Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве
Особое внимание – редкоземельным
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Чувство – главное оружие поэта
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Успешные педагоги вдохновляют на успех
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Сотни нарушений выявил ФСМС при внеплановой проверке медорг…
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Операции пациентам со сложно пораженными сосудами сердца ус…
«Медсестра заставила выпить»: школьница отравилась антибиот…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]