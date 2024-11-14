Медстрахование студентов: ответы на популярные вопросы

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По данным фонда, в системе ОСМС застрахованы свыше 585 тысяч студентов. Они входят в 15 льготных категорий, за которых взносы оплачивает государство.

– Все ли студенты могут быть застрахованы за счет государства?

- В системе ОСМС претендовать на присвоение льготной категории могут лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования. За них взносы на ОСМС платит государство.



– Должен ли работодатель платить взносы и отчисления на ОСМС за работника, который является студентом?

- Нет, работодатель освобождается от уплаты взносов и отчислений за студентов очной формы обучения. Они автоматически застрахованы до выпуска из учебного заведения. Даже будучи индивидуальными предпринимателями или наемными работниками, за ними сохраняется льготная категория.



– Может ли студент, обучающийся за рубежом, быть застрахован за счет государства?

- Да, для этого необходимо воспользоваться госуслугой на портале Egov «регистрация студентов, обучающихся за рубежом». После того, как Министерство науки и высшего образования рассмотрит заявку и возьмет на учет, студенты будут автоматически застрахованы в системе ОСМС.



– Студенту очной формы обучения нужно срочно получить медицинские услуги, но он оказался незастрахованным. Что делать в таких случаях?

- Для того, чтобы быть застрахованным на весь период обучения, необходимо обратиться в свое учебное заведение и проверить наличие ваших данных в системе ЕПВО (Единая программа высшего образования). Так как информация о студентах в Фонд медицинского страхования поступает именно через эту систему. С этим же вопросом можно обратиться в Министерство науки и высшего образования.

Пока данный вопрос решается, Фонд может присвоить студенту временный статус застрахованного на один месяц. Для этого необходимо скачать приложение Qoldau 24/7 и оставить заявку на присвоение статуса, приложив справку с места обучения.



– Работодатель перечислял взносы и отчисления за работника, являющимся студентом. Можно ли вернуть платежи?

Да, для этого работодателю необходимо написать заявление в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и приложить заявление о согласии работника на возврат платежей.



– Работодателю приходят возвраты платежей на ОСМС за работников, поскольку они числятся как студенты-льготники, хотя уже окончили обучение. Как устранить эту ошибку?

- В Фонд медицинского страхования данные о льготных категориях поступают из профильных органов. В данном случае необходима коррекция данных в информационных системах Министерства науки и высшего образования и Министерства труда и социальной защиты населения. Работник в индивидуальном порядке может обратиться туда с обращением о снятии льготной категории.

– Могут ли иностранные студенты, обучающиеся в Казахстане, претендовать на присвоение льготной категории?

- Иностранцы, обучающиеся в Казахстане, могут получить льготную категорию в качестве студента при наличии разрешения на постоянное проживание в республике, поскольку иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами РК.

Иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории Казахстана в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Казахстаном, пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами РК, если иное не предусмотрено законами или международными договорами. В данном случае необходимо руководствоваться международными договорами.