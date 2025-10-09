Медучреждения открылись в сельской местности

Здравоохранение
103
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Арайлынском сельском округе Целиноградского района произошло значимое событие: в трех селах открылись новые медицинские объекты в рамках реализации нацио­нального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Все учреждения – врачебная амбулатория в селе Арайлы, фельдшерско-акушерский пункт в селе Тонкерис и медпункт в селе Ынтымак – уже получили лицензии на оказание медпомощи.

фото пресс-службы облакимата

Со знаменательным событием сельчан поздравила заместитель акима области Алтынай Амренова, отметившая, что развитие сельского здравоохранения остается одним из главных приоритетов региональной политики.

– Мы стремимся, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю, независимо от мес­та его проживания. Именно поэтому в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области строятся и обновляются десятки медучреждений. Новые объекты – не просто здания, это уверенность людей в завтрашнем дне, вклад в сохранение и развитие сел, – отметила она.

К врачебной амбулатории в селе Арайлы, рассчитанной на 50 посещений в смену, прикреплено более 2 800 человек. Здесь оказываются услуги первичной медико-санитарной, экстренной и неотложной помощи, лабораторной диагностики. Проводится и профилактическая работа, включая вакцинацию.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Тонкерис обслуживает 1 458 сельских жителей. Медицинскую помощь здесь оказывают фельдшер и санитарка. В перечень медуслуг входит первичная медико-санитарная помощь, профилактика заболеваний, скрининговые программы, патронаж беременных женщин и детей, вакцинация.

Новый медицинский пункт в селе Ынтымак, рассчитанный на обслуживание более тысячи человек, оснащен современным оборудованием. Здесь предусмотрены доврачебный, смотровой и процедурный кабинеты.

На торжественном открытии медпунк­та ветеран сферы медицины Целино­градского района Токтар Кожабаева особо подчеркнула значительное улучшение условий работы.

– Мы в свое время ютились в арендованном здании на 480 квадратных метров. Нынешние условия для оказания первой медицинской помощи не сравнить с тем, что было. Сегодня СВА оснащены кабинетами физиотерапии, лечебной физкультуры, в некоторых имеется кашлевая кабина и даже видеокольпоскоп. Пре­дусмотрены отдельные входы для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Открытие медицинских объектов в сельской местности – важный шаг в повышении доступности и качества медпомощи, – отметила она.

#здравоохранение #медицина #Акмолинская область

