Механизмы развития предпринимательства рассмотрели в Правительстве РК

Правительство, Экономика
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Участники рассмотрели ход проведения работ по регулированию «с чистого листа», автоматизации системы управления рисками и трансформации НПП «Атамекен».

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев с участием представителей государственных органов, бизнеса и НПП «Атамекен» рассмотрел механизмы развития предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Ранее в рамках заседаний Совета отечественных предпринимателей были рассмотрены вопросы и проблемы бизнеса в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической отраслях, горно-металлургическом комплексе, по итогам которых госорганам были даны соответствующие поручения. Правительством совместно с госорганами и НПП «Атамекен» проводится работа по рассмотрению и решению данных вопросов бизнеса.

В ходе совещания участники также рассмотрели ход проведения работ по регулированию «с чистого листа», автоматизации системы управления рисками и трансформации НПП «Атамекен».

Во исполнение поручения главы государства в рамках закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК Министерством национальной экономики совместно с госорганами и НПП «Атамекен», а также бизнес-сообществом проанализированы 44 сферы регулирования предпринимательской деятельности, в которых проанализированы 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований.

В рамках заседания Правительства РК от 31 января т.г. премьер-министром было поручено Министерству национальной экономики совместно с госорганами сформировать поправки в законодательные акты, выработанные по итогам проведенного анализа регуляторных актов в рамках регулирования «с чистого листа» и внести согласованный пакет поправок в аппарат Правительства.

В целях исполнения вышеуказанного поручения разработаны поправки, предусматривающие внесение изменений и дополнений в 61 законодательный акт, в рамках которых имеется 579 поправок, в том числе по трансформации НПП «Атамекен».

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