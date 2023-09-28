Мелодии и краски мира

Общество
16
Илья Пащенко

Жители и гости столицы смогут познакомиться с творчеством лучших артистов зарубежных стран в рамках фестиваля «ALEM SAZ».

фото Игоря Бургандинова

Международный фестиваль, организованный ГКО «Қазақ­концерт» им. Р. Баглановой при поддержке Министерства культуры и информации и Министерства иностранных дел РК, пройдет в Астане во второй раз. С 27 сентября по 3 октября в столице Казахстана выступят артисты из Испании, России, Турции, Японии, Пакистана, Венгрии, Германии.

Основная цель фестиваля «ALEM SAZ» – объединить на одной сцене лучшие образцы национальной культуры зарубежных стран путем коллаборации исполнителей. Это, по мнению организаторов, не только поспособствует расширению и укреплению международного сотрудничества в сфере искусства, но и благоприятно скажется на формировании атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям разных стран.

В рамках фестиваля запланированы семь тематических дней, которые станут яркой демонстрацией богатства национальных культур. Гости фестиваля смогут познакомиться с шедеврами киноискусства и мультипликации, музыки и танца, живописи и моды представленных стран. Так, турецкие художники проведут мастер-классы по каллиграфии, ткачеству, батику и вышивке. Представители России порадуют зрителей красотой кавказских танцев в исполнении легендарного ансамбля «Вайнах», а также предложат их вниманию лучшие образы мультипликации ХХ века: «Бременские музыканты», «Катерок», «Мешок яблок», «В порту», «Чучело-Мяучело».

Музыканты из Венгрии – Норберт Каэл, Петер Олах и Андраш Лакатос – исполнят лучшие произведения венгерской народной, а также мировой классической и джазовой музыки. Японская делегация везет фильм «Место, где живет Мори» о жизни художника-затворника, а пакистанская – боевик «Война», посвященный борьбе с терроризмом.

Кроме того, ряд культурных и научных мероприятий проведут для гостей фестиваля отечественные кинематографисты, музыканты, ученые. Профессор Ауез Байдабеков совместно со своим турецким коллегой доцентом Омером Займоглу приглашают на семинар «Следы турецкого искусства от Центральной Азии до Анатолии и геометрические элементы в мавзолее Ходжи Ахмета Ясауи». Вниманию зрителей будут представлены фильмы «Бақыт жолында», «Ақ боз үй», «Время патриотов».

А открылся фестиваль тематическим Днем Испании. В фойе ЦКЗ «Qazaqstan» прошла выставка декоративно-прикладного искусства, подготовленная казахстанскими ремесленниками. В течение дня испанский музыкант Амос Лора провел мастер-класс по технике игры на гитаре в стиле фламенко-джаз. Этот стиль, разработанный в 70-80-е годы ХХ века, сегодня рассматривается искусствоведами в рамках направления «нуэво фламенко» и считается одним из самых сложных в исполнении. Также зрителям были представлены фильм-байопик «Дос-Мұқасан» о творческой судьбе легендарного казахстанского ансамбля и документальный мюзикл «Иберия», основанный на одноименной сюите из 12 фортепианных пьес, автором которой является основатель испанской музыкальной школы Исаак Альбенис.

– Наверное, любому человеку будет интересно познакомиться с культурой других стран. Насколько я знаю, испанское искусство всегда было очень экспрессивным, и в фильме это очень хорошо показали. Как мне кажется, я даже стала понимать его чуточку больше, за что спасибо организаторам фестиваля, давшим такую уникальную возможность, – поделилась впечатлениями о просмот­ренном фильме студентка Мария Ложкина.

Кульминацией первого дня фестиваля стал концерт «Фламенко-джаз» дуэта Амоса Лоры и Гито Малеты. Музыканты исполнили как собственные сочинения – «Rumbossa», «Fuente de la abundancia», «Vivo Sueño», так и произведения своих соотечественников – «Entreluz», «Our Spanish love song», «Zyryab». Наши гости отметили, что приехали в Казахстан второй раз, они вдохновлены богатством казахской культуры и надеются, что их композиции помогут казахстанцам ближе познакомиться с таким же богатым культурным наследием Испании.

#Астана #фестиваль #Қазақ­концерт #ALEM SAZ

Популярное

Все
Школьники не подвели
Первое «золото»
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
...А глаз как у орла
Большие сердца
В начале пути
Три старика и железная собака
Старый добрый Хумоюн!
Нарушают и скрывают
В шаге от спасения
«Я вижу сердцем»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Нарушают и скрывают
...А глаз как у орла
Школьники не подвели
В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]