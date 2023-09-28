Мелодии и краски мира

Международный фестиваль, организованный ГКО «Қазақ­концерт» им. Р. Баглановой при поддержке Министерства культуры и информации и Министерства иностранных дел РК, пройдет в Астане во второй раз. С 27 сентября по 3 октября в столице Казахстана выступят артисты из Испании, России, Турции, Японии, Пакистана, Венгрии, Германии.

Основная цель фестиваля «ALEM SAZ» – объединить на одной сцене лучшие образцы национальной культуры зарубежных стран путем коллаборации исполнителей. Это, по мнению организаторов, не только поспособствует расширению и укреплению международного сотрудничества в сфере искусства, но и благоприятно скажется на формировании атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям разных стран.

В рамках фестиваля запланированы семь тематических дней, которые станут яркой демонстрацией богатства национальных культур. Гости фестиваля смогут познакомиться с шедеврами киноискусства и мультипликации, музыки и танца, живописи и моды представленных стран. Так, турецкие художники проведут мастер-классы по каллиграфии, ткачеству, батику и вышивке. Представители России порадуют зрителей красотой кавказских танцев в исполнении легендарного ансамбля «Вайнах», а также предложат их вниманию лучшие образы мультипликации ХХ века: «Бременские музыканты», «Катерок», «Мешок яблок», «В порту», «Чучело-Мяучело».

Музыканты из Венгрии – Норберт Каэл, Петер Олах и Андраш Лакатос – исполнят лучшие произведения венгерской народной, а также мировой классической и джазовой музыки. Японская делегация везет фильм «Место, где живет Мори» о жизни художника-затворника, а пакистанская – боевик «Война», посвященный борьбе с терроризмом.

Кроме того, ряд культурных и научных мероприятий проведут для гостей фестиваля отечественные кинематографисты, музыканты, ученые. Профессор Ауез Байдабеков совместно со своим турецким коллегой доцентом Омером Займоглу приглашают на семинар «Следы турецкого искусства от Центральной Азии до Анатолии и геометрические элементы в мавзолее Ходжи Ахмета Ясауи». Вниманию зрителей будут представлены фильмы «Бақыт жолында», «Ақ боз үй», «Время патриотов».

А открылся фестиваль тематическим Днем Испании. В фойе ЦКЗ «Qazaqstan» прошла выставка декоративно-прикладного искусства, подготовленная казахстанскими ремесленниками. В течение дня испанский музыкант Амос Лора провел мастер-класс по технике игры на гитаре в стиле фламенко-джаз. Этот стиль, разработанный в 70-80-е годы ХХ века, сегодня рассматривается искусствоведами в рамках направления «нуэво фламенко» и считается одним из самых сложных в исполнении. Также зрителям были представлены фильм-байопик «Дос-Мұқасан» о творческой судьбе легендарного казахстанского ансамбля и документальный мюзикл «Иберия», основанный на одноименной сюите из 12 фортепианных пьес, автором которой является основатель испанской музыкальной школы Исаак Альбенис.

– Наверное, любому человеку будет интересно познакомиться с культурой других стран. Насколько я знаю, испанское искусство всегда было очень экспрессивным, и в фильме это очень хорошо показали. Как мне кажется, я даже стала понимать его чуточку больше, за что спасибо организаторам фестиваля, давшим такую уникальную возможность, – поделилась впечатлениями о просмот­ренном фильме студентка Мария Ложкина.

Кульминацией первого дня фестиваля стал концерт «Фламенко-джаз» дуэта Амоса Лоры и Гито Малеты. Музыканты исполнили как собственные сочинения – «Rumbossa», «Fuente de la abundancia», «Vivo Sueño», так и произведения своих соотечественников – «Entreluz», «Our Spanish love song», «Zyryab». Наши гости отметили, что приехали в Казахстан второй раз, они вдохновлены богатством казахской культуры и надеются, что их композиции помогут казахстанцам ближе познакомиться с таким же богатым культурным наследием Испании.