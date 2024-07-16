Мэр Парижа искупается в Сене перед Олимпиадой

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Также в заплыве должен принять участие префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

13 июля в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию в Сене, которые должны были пройти в рамках подготовки к Олимпиаде, были отменены из-за загрязнения воды. При этом в реке запланированы соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.