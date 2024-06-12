«Мертвым душам» начисляли деньги в больнице Карагандинской области

Нарушители получили более 7 млн тенге за якобы оказание амбулаторно-поликлинической помощи отсутствующим людям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, прокуратура Бухар-Жырауского района провела проверку деятельности районной больницы Бухар-Жырауского района за последние три года.

Обнаружены серьезные нарушения, связанные с незаконным расчетом финансирования на оказание амбулаторно-поликлинической помощи.

Прокуроры выявили так называемые «мертвые души» — 87 человек, которые выбыли за пределы страны. Однако на них продолжалось начисление финансирования по комплексному подушевому нормативу граждан.