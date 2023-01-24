Месси обыграл Роналду

Этот товарищеский матч, состоявшийся на прошлой неделе, точно запомнится очень многим, ведь на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретились сборная Эр-Рияда, составленная из двух известных команд города – «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», и французский гранд – парижский «ПСЖ». И примечателен матч прежде всего тем, что в нем сыграли суперзвезды мирового футбола.

Так, у хозяев на поле вышел португалец Криштиану Роналду, а в составе гостей блистали француз Килиан Мбапе, бразилец Неймар и, пожалуй, лучший на сегодняшний день футболист планеты аргентинец Лионель Месси. Причем, помимо них, также сыграли и другие, не менее впечатляющие по послужному списку футболисты.

Матч получился поистине зрелищным. Счет в матче открыл Месси, отличившись уже на 3-й минуте с передачи Неймара, а Роналду с пенальти на 34-й минуте его сравнял – 1:1. Ближе к концу первой половины встречи (на 43-й минуте) парижан вывел вперед бразильский защитник Маркиньос – 2:1. Но еще до перерыва Роналду вновь установил равенство на табло – 2:2. Первая сорокапятиминутка запомнилась и тем, что Неймар не смог реализовать одиннадцатимет­ровый удар.

На 53-й минуте второго тайма защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вывел французский клуб вперед уже в третий раз – 3:2, однако через три минуты счет вновь стал равным – 3:3: отличился южнокореец Чан Хюн Су, представляющий «Аль-Хиляль». На 60-й минуте с пенальти забил Мбаппе – 4:3, а на 78-й – французский нападающий Уго Экитике – 5:3. Точку в поединке, уже в компенсированное время, поставил полузащитник саудовского «Аль-Насра» бразилец Андерсон Талиска.

Кстати, болельщикам из Саудовской Аравии и гостям этой страны очень повезло: на стадионе «Кинг Фахд» прошел еще один знаковый поединок – впервые был разыгран Суперкубок Италии. Встретились два клуба из Милана – «Милан» (действующий чемпион страны) и «Интер» (обладатель Кубка Италии-2022). Два этих клуба и так являются вечными соперниками, а теперь – исторический поединок за пределами страны. Сразу скажем, что победителем вышел «Интер», разгромивший «Милан» со счетом 3:0.

«Нерадзурри» (прозвище «интернационалистов») вышли вперед уже на 10-й минуте, когда итальянский полузащитник Федерико Димарко открыл счет в матче. На 21-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко после паса защитника Алессандро Бастони укрепил преимущество «Интера». Во втором тайме «россонери» (прозвище «Милана») хоть и больше владели мячом и чаще проводили острые атаки, но соперник забил еще один гол. На 77-й минуте точным ударом отметился аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, который и принес своей дружине заветный трофей.

А теперь перейдем к обзору топ-5 лучших первенств Европы и по традиции нач­нем с сильнейшего из них (а значит, и в мире) – английской Премьер-лиги.

В настоящее время лидером АПЛ является лондонский «Арсенал», который в воскресенье на своем стадионе принимал «Манчестер Юнайтед» и вырвал у него победу ровно на 90-й минуте. В первом тайме, на 17-й минуте, счет открыл форвард «МЮ» Маркус Рашфорд. На 24-й «канониры» отыгрались усилиями нападающего Эдди Нкетиа. На 53-й полузащитник Букайо Сака вывел хозяев вперед, точно пробив в дальний нижний угол. Через шесть минут аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес ударом головой сравнял счет. Победный же мяч «Арсенала» на 90-й минуте забил Нкетиа, оформивший дубль.

«Арсенал» занимает первое мес­то в турнирной таблице, набрав 50 очков, а «Манчестер Юнайтед» делит четвертую строчку с «Ньюкасл Юнайтед», в гостях сыгравшим вничью (0:0) со столичным «Кристал Пэлас». У обеих команд по 39 очков.

На втором месте (45 очков) – «Манчестер Сити», в воскресенье на своем поле разгромивший «Вулверхэмптон» – 3:0. Все три гола у «Шейхов» из Манчестера забил норвежский чудо-вундеркинд Эрлинг Холанд, который обошел экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству хет‑триков в чемпионате Англии.

Кстати, почти все уверены, что в скором времени этот 22-летний удивительный скандинав, который уже не менее знаменит, чем Роналду, Месси, Неймар или Мбапе, вполне может и обойти их по популярности. В чемпионате Англии у него это уже четвертый хет‑трик в 19 играх, ранее он отличился три раза в матчах с «Кристал Пэлас» (4:2), «Ноттингем Форест» (6:0) и «Манчестер Юнайтед» (6:3). Всего 22‑летний форвард забил 25 голов в текущем сезоне АПЛ. (Роналду за время выступления в «МЮ» (2003–2009, 2021–2022) записал себе в актив лишь три хет‑трика в Премьер‑лиге). Также Холанд быстрее всех сделал четыре хет‑трика в АПЛ, ранее рекорд принадлежал нидерландцу Руду ван Нистелрою (65 матчей).

В Испании на самом верху таблицы, как и положено, два самых известных клуба страны – «Барселона» и столичный «Мадрид». Они оба играли в ночь с воскресенья на понедельник и добились побед. Так, каталонцы у себя дома принимали «Хетафе» и, обыграв его со счетом 1:0, набрали 44 очка после 17 игр. А мадридцы в гостях оказались сильнее «Атлетика» из Бильбао – 2:0, и теперь у них в активе 41 заветный балл. Третью строчку с 38 очками занимает «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна, на выезде обыгравший столичный «Райо Вальекано» – 2:0.

В Италии лидером является неаполитанский «Наполи», после 19 туров набравший 50 очков. «Маленькие ослики» из Неаполя в субботу были в гостях у «Салернитаны» из Салерно и обыграли эту команду со счетом 2:0. На втором месте с 38-ю очками находится «Милан», который сегодня в Риме встретится с «Лацио», на третьей строчке с 37-ю баллами идет «Интер», вчера ночью принимавший у себя «Эмполи».

В немецкой Бундеслиге единоличным лидером с 35-ю набранными очками является мюнхенская «Бавария», сыгравшая на выезде с «РБ Лейп­циг» вничью 1:1. А вот дальше с одинаковым количеством очков (по 30) идут три команды, сыгравшие в субботу: «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне (победа над «Шальке-04» из Гельзенкирхена – 3:0); берлинский «Унион» (выиграл у «Хоффенхайма» из Зинсхайма – 3:1) и «Фрайбург» (разгромил «Вольфсбург» – 6:0).

В первенстве Франции лидирует, конечно же, парижский «ПСЖ», у которого уже 47 очков. На втором месте с 44 баллами – «Ланс», а тройку лидеров замыкает «Марсель»(42). Все французские клубы на минувшей неделе не выступали, решив, видимо, совместно понаблюдать за выступлением столичных «принцев» на суперматче в Саудовской Аравии.

И еще одно интересное событие произошло на минувшей неделе. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг 80 лучших национальных чемпионатов. Лучшей лигой в мире, по ее мнению, стал чемпионат Бразилии. Второе место в рейтинге занимает английский АПЛ, а третье – испанская Ла Лига. Это более чем противоречивая информация с непонятными данными, ведь лучшим чемпионатом в последние годы – и это признают все – является английская Премьера. Но тем не менее давайте назовем первый десяток. Итак, лидер IFFHS – Бразилия (1 181 очко), второе место у Англии (1 086), далее идут Испания (967,5), Германия (921,5), Италия (866), Франция (855), Португалия (853,25), Нидерланды (808,75), Аргентина (798,5) и, не поверите, Парагвай (701).

Кстати, из постсоветских рес­публик лучший чемпионат, по мнению IFFHS, у Азербайджана (349,25), занимающего 45-е место. 46-е у Латвии (332), 51-е у Литвы (322,5), 55-е у Армении (300,5), 57-е у Узбекистана (297), 64-е у Грузии (274), 70-е у Молдовы (259), 73-е у Украины (256), 78-е у Беларуси (242,5) и 80-е у России (223). Предпоследнее (79-е) место занимает Замбия. Чемпио­наты Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана не попали в рейтинг. Такая вот есть странная статистика.