Месси сделал важное заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022

По словам спортсмена, он завершит свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале.

Фото: championat.com

Лионель Месси рассказал, что чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре станет для него последним за сборную Аргентины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале", - приводит Ole слова Месси.

При этом не исключается, что Месси проведет еще несколько матчей перед окончательным уходом из национальной команды, но может случиться и так, что в случае победы в финале ЧМ-2022 он решит больше не играть за сборную Аргентины, отмечает издание.

Портал напомнил, что Аргентина обыграла в полуфинале Хорватию (3:0) и решающий матч на мундиале в Катаре проведет с победителем второй полуфинальной пары Франция - Марокко.

Финал состоится 18 декабря, а днем ранее будет сыгран матч за третье место.