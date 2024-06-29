Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Казахстанской области.

После паводка здесь обнаружен размыв грунта в реке глубиной более пяти метров. Подводный обрыв может обернуться... пляжным обломом, поскольку руководство департамента по чрезвычайным ситуациям предложило вообще закрыть городской пляж до тех пор, пока его не приведут в порядок. Оказалось, что мало покрасить кабинки для переодевания, скамейки и грибки от солнца. Главное – проверить дно, которое здесь не только глинистое, скользкое, вязкое, но теперь еще и обрывистое.

В СКО определены 60 мест для купания, но только 50 из них безо­пасны. Многие жители до сих пор предпочитают дикие пляжи, на которых не установлены знаки «Купание запрещено». Глава регио­на Гауез Нурмухамбетов поручил как можно скорее установить на них такие таблички. На заседании областного акимата отмечались также высокие риски купания на реке Ишим и озерах Пестрое, Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул, Шалкар и Имантау. Местные власти обязались как можно скорее принять меры по улучшению мест отдыха.

Ранее специалисты городского управления санитарно-эпидемио­логического контроля провели всесторонние исследования воды и почвы, в том числе на пляже озера Пестрое и городском пляже на Ишиме. Пробы проверялись по множеству показателей. В итоге заместитель руководителя ведомства Данияр Оспанов сообщил, что все они соответствуют нормативам, и это подтверждает безопасность купания в разрешенных местах.