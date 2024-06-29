Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Казахстанской области. Свежий выпуск 29 июня 2024 г. 0:27 93 Андрей Кратенко Опасным для жизни они назвали купание в Ишиме на городском пляже Петропавловска. фото автора После паводка здесь обнаружен размыв грунта в реке глубиной более пяти метров. Подводный обрыв может обернуться... пляжным обломом, поскольку руководство департамента по чрезвычайным ситуациям предложило вообще закрыть городской пляж до тех пор, пока его не приведут в порядок. Оказалось, что мало покрасить кабинки для переодевания, скамейки и грибки от солнца. Главное – проверить дно, которое здесь не только глинистое, скользкое, вязкое, но теперь еще и обрывистое. В СКО определены 60 мест для купания, но только 50 из них безопасны. Многие жители до сих пор предпочитают дикие пляжи, на которых не установлены знаки «Купание запрещено». Глава региона Гауез Нурмухамбетов поручил как можно скорее установить на них такие таблички. На заседании областного акимата отмечались также высокие риски купания на реке Ишим и озерах Пестрое, Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул, Шалкар и Имантау. Местные власти обязались как можно скорее принять меры по улучшению мест отдыха. Ранее специалисты городского управления санитарно-эпидемиологического контроля провели всесторонние исследования воды и почвы, в том числе на пляже озера Пестрое и городском пляже на Ишиме. Пробы проверялись по множеству показателей. В итоге заместитель руководителя ведомства Данияр Оспанов сообщил, что все они соответствуют нормативам, и это подтверждает безопасность купания в разрешенных местах. #безопасность #отдых #купание #пляж