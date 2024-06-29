Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Казахстанской области.

Свежий выпуск
93
Андрей Кратенко

Опасным для жизни они назвали купание в Ишиме на городском пляже Петропавловска.

фото автора

После паводка здесь обнаружен размыв грунта в реке глубиной более пяти метров. Подводный обрыв может обернуться... пляжным обломом, поскольку руководство департамента по чрезвычайным ситуациям предложило вообще закрыть городской пляж до тех пор, пока его не приведут в порядок. Оказалось, что мало покрасить кабинки для переодевания, скамейки и грибки от солнца. Главное – проверить дно, которое здесь не только глинистое, скользкое, вязкое, но теперь еще и обрывистое.

В СКО определены 60 мест для купания, но только 50 из них безо­пасны. Многие жители до сих пор предпочитают дикие пляжи, на которых не установлены знаки «Купание запрещено». Глава регио­на Гауез Нурмухамбетов поручил как можно скорее установить на них такие таблички. На заседании областного акимата отмечались также высокие риски купания на реке Ишим и озерах Пестрое, Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул, Шалкар и Имантау. Местные власти обязались как можно скорее принять меры по улучшению мест отдыха.

Ранее специалисты городского управления санитарно-эпидемио­логического контроля провели всесторонние исследования воды и почвы, в том числе на пляже озера Пестрое и городском пляже на Ишиме. Пробы проверялись по множеству показателей. В итоге заместитель руководителя ведомства Данияр Оспанов сообщил, что все они соответствуют нормативам, и это подтверждает безопасность купания в разрешенных местах.

#безопасность #отдых #купание #пляж

Популярное

Все
В селе Иванковке Буландынского района приступили к строительству домов для сельчан, пострадавших от паводка
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Решается судьба утильсбора
Тысячи соотечественников пройдут экспресс-диагностику крови
Реестр товаров казахстанского происхождения повысит конкурентоспособность
Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Казахстанской области.
ВВВ: зачем странам нужен суверенный кредитный рейтинг
Мода на электросамокаты обернулась участившимися авариями на дорогах
Кинжал эпохи железа
Браконьеры выплатят штрафы на сумму более 33 млн тенге
Уроки балета: и вдохновение, и труд
Заброшки – в дело
Выставка «Рукопись – наследие веков» проходит в Астане
Дорогу для бизнеса открывает туризм
Булекбай Сагингалиев – имя, вписанное золотыми буквами в историю отрасли
Исламская эволюция
Ученый, менеджер, наставник
Bonjour, Париж!
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Судебное реформирование: реалии и перспективы
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Нурторе Жусип принял участие в работе заседания Меджлиса Туркменистана
Паводки: 300 семьям купили готовое жилье в Актюбинской области
Покупатель отсудил более 16 млн тенге за бракованный автомобиль
Казахстан продолжит активно работать над внедрением ИИ во всех сферах жизни
Путинцева впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
Бюджет хронических «болезней»
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Bonjour, Париж!
Браконьеры выплатят штрафы на сумму более 33 млн тенге
Дорогу для бизнеса открывает туризм
Заброшки – в дело

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]