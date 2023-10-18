Место проведения сельхозярмарок перенесли в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане переносится место проведения сельхозярмарок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Теперь региональные ярмарки сельхозтоваропроизводителей будут проходить перед стадионом «Астана Арена».

В связи с переносом локации изменился и график проведения региональных ярмарок. Так, ярмарка фермеров Карагандинской и Улытауской областей, запланированная на 21-22 октября, переносится на 28-29 октября.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок традиционно закроют аграрии Акмолинской области, которые приедут в столицу 4-5 ноября.