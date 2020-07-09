Месячная норма разлетается за несколько часов – Цой о продаже лекарств

Лекарства, которые раньше продавались за 1-2 месяца, сейчас распродаются за несколько часов. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Конечно, мы понимаем, что лекарства нужны сейчас, сразу. Часть лекарств уже поступила на рынок, но они быстро разбираются. Те объемы, которые у нас за месяц-два продавались, сегодня за несколько часов разлетаются. Мы уже говорили о том, что местами возникает ажиотаж, потому что люди просто берут медикаменты про запас, чтобы отложить на всякий случай. Эти препараты не доходят до тех пациентов, которые непосредственно в этом нуждаются", – сказал Цой.
Министр отметил, что ТОО "СК-Фармация" не поставляет лекарственные препараты на частный рынок, в коммерческие аптеки.
"Именно на этот рынок поставляют другие дистрибьюторы, которые являются частными. Другой вопрос, что сейчас для нас любая помощь, которая есть в Казахстане и за его пределами, в том числе мобилизация собственных ресурсов, важна. Многие бизнесмены откликнулись, планируют оказать гуманитарную помощь. Это надо приветствовать. В ближайшее время прибудут 2 борта из России, из Индии идет большая поставка. То есть это те меры, которые непосредственно мы принимаем сейчас. Кроме этого, компании самостоятельно стараются нивелировать спрос на рынке. Любая помощь нужна", – резюмировал спикер.