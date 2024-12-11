«Метрополитен Опера» и «Ковент-Гарден»: Мария Мудряк рассказала о своих мечтах

Звезды, Театр, Музыка, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Оперное пение долгое время считалось искусством для избранных. Сегодня благодаря новым технологиям людей, которые слушают академическую музыку становится все больше. Подробнее о современных социальных трендах и развитии жанра корреспондент Kazpravda.kz поговорила с известной оперной певицей Марией Мудряк

Фото: instagram.com/maria_mudryak/ и пресс-служба "Астана Опера"

Яркая звезда мировой оперы Мария Мудряк не нуждается в представлении. Молодая, очаровательная девушка с детства блистает на мировых сценических площадках. Первые шаги в мире музыки талантливая уроженка Павлодара сделала на родине, затем продолжила свой творческий путь в Италии.

В 12 лет Марии персонально дали Государственную президентскую стипендию «Болашак» для обучения в Высшей академии музыки – Scuola Musicale di Milano. С 13 лет участвовала в постановках театра Ла Скала в составе хора Voci Bianche. В 14 лет поступила в Миланскую государственную консерваторию имени Джузеппе Верди  и с отличием окончила ее через четыре года.

За короткое время стала одной из самых востребованных лирико колоратурных сопрано своего поколения, прославилась выступлениями на сценах знаменитых театров мира: флорентийского Maggio Musicale Fiorentino, Большого театра в Москве, Большого театра Пекина в Китае, Сан Карло в Неаполе, Арена-ди-Верона, Немецкой оперы в Берлине, театра Массимо в Палермо, Оперы Мельбурна и многих других городах. Оперная дива сотрудничала с такими знаменитыми дирижерами, как Риккардо Мути, Даниэль Орен, Карло Рицци, Массимо Дзанетти и Пласидо Доминго.

Приезд известной артистки в столицу в этот раз был ознаменован участием в концерте «Посвящение Пуччини» на сцене «Астана Опера». В ходе беседы Мария Мудряк рассказала, что всегда с удовольствием возвращается на родину, так как на родной земле черпает вдохновение.

«Италия – родина оперы, культурный центр мира. Много лет проживаю там, потому что мне удобно передвигаться, так как у меня много спектаклей в разных странах мира. Я получила образование в Милане, потом началась моя карьера и я сформировалась как профессионал, профессионал, певица и артистка.  Конечно, для меня большая радость побывать на родной казахстанской земле и выступать перед родной и близкой публикой. Здесь всегда был такой теплый прием, люди специально приезжают из разных уголков страны, в том числе из Павлодарской области. Когда выходишь на сцену, то тепло исходит, которое от зрителей еще больше вдохновляет, чувствуется огромная поддержка земляков. Это и есть заряд, который позволяет творить дальше», – признается исполнительница.

Итальянские страсти

С детством у Марии связаны самые теплые воспоминания, связанные с родным городом.

«Моя семья – большая опора и поддержка. Первоначальное направление мне   указали родители, которые отдавали меня в разные творческие кружки. У нас музыкантов в роду нет, за исключением того, что мой прадедушка был скрипачом. Родители получили инженерное образование. Папа работал на тракторном заводе, а мама преподавала технологию металлов и механизмов в местном университете. Они видели, что я росла творческим ребенком. В двухлетнем возрасте танцевала партию Дюймовочки, а через год вышла на сцену на концерте с песней «Рыжий кот» в бывшем Дворце пионеров. Это были мои первые выступления», – с улыбкой вспоминает оперная певица.

Конечно, решиться на переезд в другую страну девятилетней девочке оказалось непросто. Дружной семье, где все любят и оберегают друг друга, разлука далась тяжело. Чтобы Мария с мамой смогла отправиться в Италию, отец и дедушка продали гараж. Нелегко приходилось не только материально, нагрузки для девочки были колоссальными. Но маленькая «Мария Каллас из Казахстана», как назвала ее одна из итальянских газет, стойко преодолевала все трудности и радовала поклонников новыми достижениями. Опытные итальянские вокальные Маэстро Карло Гайфа и Бианкамария Казони и другие педагоги первое время помогали юной Марии адаптироваться в Италии. 

Кроме того, в те годы многим меломанам запомнилось выступление юной казахстанской девочки-вундеркинда с легендой итальянской эстрады.

«Тото Кутуньо – добрейший человек и профессионал своего дела. У него очень красивый тембр голоса. Будучи композитором, он сочинил большое количество красивой популярной музыки. Работа в студии предоставила возможность пообщаться с любимцем публики, чьи песни остались в народной памяти», – говорит оперная певица.  

От «Богемы» до «Травиаты»

С тех пор прошло много времени, однако чарующий, насыщенный тонкими оттенками голос Марии по-прежнему восхищает благодарных зрителей.

Так, в 2017 году Мария завоевала третье место и премию публики Ролекс на конкурсе Пласидо Доминго «Опералия», который проходил в Астане. 

«Как известно, «Опералия» – один из сильнейших вокальных конкурсов, где принимают участие сильнейшие оперные певцы из разных стран мира. В жюри сидели директора и менеджеры лучших театров мира, что говорит о высочайшем уровне конкуренции. На тот момент была одной из самых молодых участниц, мне было 23 года. Я выступала с непростым репертуаром, в том числе арией Виолетты из «Травиаты» Верди. Вначале казалось, что на родине будет гораздо легче, ведь дома и стены помогают. Но одновременно чувствовалась огромная ответственность, так подвести нельзя было подвести свою родину. Предварительно была проведена серьезная подготовка, параллельно у меня шли спектакли.  Конечно, это был серьезный опыт в моей творческой жизни», – констатировала артистка.

Недавно Мария Мудряк успешно дебютировала в партии Фьордилиджи в опере «Так поступают все женщины» Моцарта в театре «Комунале» имени Лучано Паворотти в итальянском Модене. По ее словам, у европейской системы менеджмента артистов есть свои особенности. 

«Если здесь есть штатный театр, то в Европе с артистами работают по контракту через агентов. Театры приглашают артистов, агенты смотрят графики и ведут переговоры об участии в постановке. Когда оперный певец востребован, то график расписан на несколько лет вперед. Опера занимает особое место в итальянской культуре Иностранные меломаны с раннего детства изучают историю искусства, слушают великих исполнителей, которые внесли огромный вклад в развитие этого жанра искусства.  Основное правило любого артиста – нельзя никогда останавливаться нужно стремиться вперед, развиваться, получать новые знания. Все зависит от возможностей голоса, поэтому в определенный период следует ответственно относится к выбору репертуара, правильно изучать роли, чтобы совершенствоваться в профессиональном плане. Моими любимыми оперными героинями стали Виолетта из «Травиаты» Верди, Маргарита из «Фауста» Гуно, Мими из «Богемы» Пуччини В дальнейшем планирую исполнять французский репертуар,больше Моцарта, бельканто, создавать королевские образы в постановках произведений Доницетти, Беллини и других авторов», – уточнила девушка.

Своим кумиром оперная дива называет выдающуюся артистку Марию Каллас. В юности ее особенно впечатлил фильм «Каллас. навсегда», в котором главную роль сыграла Фанни Ардан. Она изучила большое количество документальных и художественных фильмов о своей тезке, пленяющей голосом сердца миллионов людей по всему миру. Мария отмечает, что ей нравится читать биографии исторических личностей и узнавать о становлении великих людей. 

Оперная дива признается, что разделяет музыку на качественную и некачественную. Главное, чтобы композиции звучат красиво. Помимо старой доброй классики ей импонирует творчество Фрэнка Синатры, Эллы Фитжеральд, Луи Армстронга.

Пицца и бауырсаки

Что касается гастрономических предпочтений, то они у оперной дивы остаются неизменными.

«Находясь в Италии привыкла к средиземноморской диете с овощами, фруктами и морепродуктами. Любой белок полезен для мышц и хорошо влияет на голосовые связки. Также обожаю пиццу, бауырсаки, бешбармак мучные изделия и разные первые блюда», – говорит Мария Мудряк. 

По ее словам, хороший сон, правильное питание, здоровый иммунитет – одна из неотъемлемых составляющих гигиены голоса. Однако помимо соблюдения дисциплины многое зависит от особенностей природных данных, необходимо стараться быть здоровым и выносливым человеком. В редкие минуты отдыха девушка предпочитает прогуливаться по городам и посещать музеи во время путешествий.   

Между Казахстаном и Италией

Мария отмечает, что наша страна может стать одним из центров мировой оперы.

«Многие иностранные знают произведения наизусть, среди них есть меломаны, которые с детства слушали великих артистов. Искушенные театралы знают наизусть все партии, сопереживают и плачут вместе с артистами. Самая критичная публика сидит на галерке, там до сих эта традиция продолжается. Они все замечают все мельчайшие детали. Среди них есть люди, которые приходят с клавиром и фонариком. Вижу, что в последние годы наша публика очень тянется, любит, посещает лучшие постановки. Надеюсь, что опера здесь будет процветать, так как в Казахстане живет музыкальный народ», – говорит она.

В число любимых казахстанских городов звезды оперной сцены помимо родного Павлодара входят Астана и Алматы.

«Астана за считанные десятилетия превратилась из маленького провинциального городка в мегаполис с миллионным населением. Здесь в короткие сроки застраиваются новые районы, постоянно появляются красивые здания с уникальной архитектурой. Горжусь тем, что иностранные туристы удивляются быстрому росту города и хотят посетить нашу столицу. Не каждый мегаполис может застраиваться так быстро. Для меня Алматы – душа Казахстана. Для меня любимой достопримечательностью здесь стал театр «Астана Опера». Алматы  могу сравнить с настоящей  душой республики. Там мне нравилось проводить время в парке Горького, у аттракционов возле цирка. Я принимала участие в конкурсах, фестивалях. Там прошло мое детство и остались приятные воспоминания. Всем сердцем люблю родной Павлодар.  С родителями часто выезжали на природу, гуляли по набережной Иртыша», – вспоминает собеседница. 

Также Мария Мудряк считает, что сегодня в век цифровых технологий особенно важно популяризировать оперное искусство. Она старается поддерживать связь с публикой в соцсетях и делиться там интересными событиями, происходящими в карьере.

К слову, подписчики знаменитости в соцсетях знают, что Мария заботиться о домашних животных. 

«У меня есть песик породы пудель по кличке Винчи, который путешествует со мной и еще два кота. Видимо к ним любовь передалось генетически, дома всегда были кот, собака, рыбки, попугайчики, хомячки. Когда на них смотришь от веет добром, столько жизни, преданности, добра, тепла в глазах. Как можно их не любить. Они переживают, волнуются за хозяев и любят искренне и бескорыстно. Мне всегда больно смотреть на бездомных животных. Когда приезжают в Павлодар, то если нахожу собачку или котенка, то начинаю спасать братьев наших меньших. Это такие длинные истории. Конечно, хочется, чтобы люди более ответственно относились к окружающей среде, не обижали и не вредили зверям. Мне хочется, чтобы было как можно больше экологических соцпроектов и неравнодушных людей», – аргументировала спикер.

Отметим, что билеты на выступления Марии Мудряк поклонники распускают в считанные дни. Сегодня амбициозная артистка мечтает выступить на сцене «Метрополитен Опера» и Королевском театре Ковент Гарден.

«Наша профессия обязывает относится с уважением и благодарностью к любой публике.  Выступая как для одного человека, так и для многотысячного стадиона стараюсь всегда выкладывается на сто процентов. В любом случае на родной земле всплеск чувств и эмоций испытываешь больше, а адреналин от сценического волнения – необходимая часть выступления, придающая ему живость и естественность. Совсем скоро у меня предвидятся дебюты в Европе, партии, буду разучивать новые партии, в перспективе ожидает много интересной работы. Кроме того, в следующем году планирую снова приехать с концертом в Казахстан», – заключила она.

Совсем недавно стало известно, что за особые заслуги по популяризации культуры за рубежом Марию Мудряк назначили Послом доброй воли Казахстана.

#концерт #Италия #театр #Астана Опера #Мария Мудряк

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