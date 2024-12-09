Мария Мудряк и Майя Бекбаева назначены послами Доброй Воли Казахстана

«Друзья, сегодня я была удостоена высокого звания – Посол Доброй Воли Казахстана! Для меня большая честь представлять миру в этом статусе свою родину — Республику Казахстан. Это безусловное доверие и огромная ответственность! Наша страна и народ имеют древнюю культуру и богатую историю. Знакомить мир с этой историей - важная профессиональная и жизненная миссия. Обещаю и далее нести ее достойно!» – написала Майя Бекбаева написала в своем Telegram-канале.