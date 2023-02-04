Международная военно-историческая конференция состоялась в Алматы

По мнению участников конференции, мероприятие имеет большое значение в рамках военно-патриотической работы. Это нужно не мертвым, это нужно живым, подчеркнули организаторы.

Фото пресс-службы Совета генералов

В Алматы 80-летие победы в Сталинградской битве отметили проведением международной военно-исторической конференции, сообщает Kazpravda.kz.

Мероприятие организовало Республиканское общественное объединение "Совет генералов". На него были приглашены гости из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Приняли участие военнослужашие Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы КНБ РК, учащиеся Республиканской военной школы "Жас улан" им. Бауыржана Момышулы и военных кафедр высших учебных заведений.

Почетными гостями конференции стали ветераны Великой Отечественной войны 99-летняя Максимова Тамара Александровна и 95-летняя Жетписбаева Асима Сейсенбековна. Обе они хорошо помнят, какое огромное значение придавалось во время Великой Отечественной войны победе в Сталинградской битве. Только благодаря ей войскам Вермахта не удалось осуществить свою главную цель - отсечь Кавказ от Советского Союза, оставить Красную армию и советскую промышленность без топлива и других жизненно важных ресурсов, вовлечь в войну Турцию и Японию.

"Мой отец Сейсенбек Жетписбаев погиб в Сталинградской битве. С фронта мы с сестрой получили только три письма. Первое - еще с дороги, второе по прибытию в Сталинград, а третье - о том, что бомбежки не прекращаются ни днем, ни ночью. Следующим письмом стала похоронка", - рассказывает Асима Сейсенбековна.

О годах военного лихолетья Асима Жетписбаева вспоминает со слезами. Она осталась круглой сиротой и с 12 лет работала в литейном цехе.

На военной конференции выступили доктора военных наук, генерал-майор Шантас Утяпов, полковник Роллан Каратаев, доктор социологических наук, профессор, подполковник Наталия Кудро и другие. Докладчики затронули темы развития военной стратегии в ходе Сталинградской битвы, места и роли национальных формирований Казахстана. Слушателям рассказали о моральном факторе в обеспечении победы, а также об уроках и выводах, извлеченных из битвы, переломившей ход войны.

"Безусловно, Сталинградская битва и воины-казахстанцы, героически сражавшиеся и павшие в ней, внесли неоценимый вклад в Великую победу. Их подвиг увековечен в названии улицы Казахская, которая и сегодня существует в Волгограде. В 2018 году делегация РОО "Совет генералов" установила на Мамаевом кургане памятник героям-казахстанцам", - рассказал генерал-майор Махмут Телегусов.

По мнению участников международной военно-исторической конференции, мероприятие имеет большое значение в рамках военно-патриотической работы. Это нужно не мертвым, это нужно живым, подчеркнули организаторы.

В завершение конференции состоялась выставка Национальной библиотеки Республики Казахстан, презентовавшей вниманию гостей редчайшие экземпляры книг о Сталинградской битве и ее участниках, изданные в 1946 году, сразу после победы в Великой Отечественной войне.