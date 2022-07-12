Международную стипендию "Болашак" присудили 199 казахстанцам

Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 199 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре.

В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак» изменено соотношение в сторону инженерно-технических специальностей. Если в прошлом году на инженерно-технические специальности было выделено 36 % стипендий, то в этом году уже 60 %.

Кроме того, в целях обеспечения доступности и повышения интереса претендентов на академические программы медицинского направления Республиканская комиссия приняла решение выделить отдельную категорию для академического обучения медицинских работников.

В целом, в этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

До конца текущего года состоятся еще два заседания Республиканской комиссии.

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» проводится с 30 мая до 14 октября текущего года. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений.