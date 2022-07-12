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Образование
Международную стипендию "Болашак" присудили 199 казахстанцам

Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 199 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре.

В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак» изменено соотношение в сторону инженерно-технических специальностей. Если в прошлом году на инженерно-технические специальности было выделено 36 % стипендий, то в этом году уже 60 %.

Кроме того, в целях обеспечения доступности и повышения интереса претендентов на академические программы медицинского направления Республиканская комиссия приняла решение выделить отдельную категорию для академического обучения медицинских работников.

В целом, в этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

До конца текущего года состоятся еще два заседания Республиканской комиссии.

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» проводится с 30 мая до 14 октября текущего года. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений.

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