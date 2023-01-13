Международные соревнования по легкой атлетике пройдут в Астане

В турнире примут участие около 30 спортсменов из США, Португалии, Бразилии, Эфиопии, Марокко, Кубы, Барбадоса и других государств.

Фото пресс-службы акимата Астаны

23 января в легкоатлетическом спортивном комплексе QAZAQSTAN столицы состоится Astana Meeting World indoor tour по легкой атлетике. Об этом сообщила пресс-служба акимата Астаны, передает Kazpravda.kz.

World ATHLETICS INDOOR TOUR – это ежегодная серия соревнований по легкой атлетике в помещении, которые проводятся с 2016 года.

Серия создана по образцу Бриллиантовой лиги с целью повышения престижа легкоатлетических соревнований в закрытых манежах.

Как отмечают в Федерации легкой атлетики, Astana Meeting имеет серебряный статус состязаний. В программу включены 9 видов легкой атлетики. В каждом виде соревнований наряду с отечественными спортсменами будут представлены и представители других стран.

В турнире примут участие около 30 спортсменов из США, Португалии, Бразилии, Эфиопии, Марокко, Кубы, Барбадоса и других государств.

Призовой фонд каждого вида программы составляет 4 тыс. долларов США, отметили в федерации.