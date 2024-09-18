Не имеющий аналогов в РК волейбольный центр открыли в Талдыкоргане

Напольное покрытие в залах привезено из Франции и соответствует олимпийским международным требованиям

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В Талдыкоргане состоялось торжественное открытие современного волейбольного центра для профессионального волейбольного клуба «Жетісу», а также четырехэтажного жилого дома для спортсменов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Необходимо отметить, что новый центр не имеет аналогов в Казахстане. В волейбольном центре предусмотрены два отдельных тренировочных зала для основных составов мужской, женской команд ПВК «Жетысу», а также молодежных дубль-составов.

По слвоам акима области Бейбита Исабаева, следующим шагом станет создание Академии волейбольного клуба «Жетісу», куда с общеобразовательных школ будут отбираться дети, имеющие талант к волейболу.

Глава региона отметил, что волейбольный центр построен за счет средств из местного бюджета, а жилой дом для спортсменов – на средства инвестора.

Церемония традиционного перерезания ленты ознаменовала начало работы волейбольного центра. Затем гости и все желающие ознакомились с внутренним обустройством новых объектов.

«Волейбол – это физически сложный вид спорта для спортсменов, требующий широкого диапазона движений. Поэтому одно из главных требований – качественное напольное покрытие. Прежде всего пол должен быть не травматичным, а значит мягким, с амортизирующими свойствами. Здесь, в новом центре, это важнейшее требование соблюдено в первую очередь. Привезено напольное покрытие из Франции и соответствует олимпийским международным требованиям», - рассказал директор женской команды ПВК «Жетісу» Нияз Жантилеуов.

В новом волейбольном центре ПВК «Жетісу» будут тренироваться основные составы мужской и женской команд профессионального волейбольного клуба «Жетісу», а также молодежные дубль-составы. В нем предусмотрено два зала для проведения тренировок, то есть отдельно для женского и мужского составов.

Общая площадь трехэтажного здания волейбольного центра ПВК «Жетісу» превышает 2,3 тыс. кв метров. На первом этаже расположен тренировочный зал, на втором – комнаты тренеров, раздевалки, медицинский и массажный кабинеты, сауна и душевые, а на третьем этаже – тренировочный зал и административные кабинеты.

Что касается жилого дома для спортсменов, то он рассчитан на 41 место. Общая площадь превышает 3 тыс. кв. метров. В четырехэтажном здании с подвалом имеется 2 подъезда, в одном из которых 12 однокомнатных и 3 двухкомнатных малосемеек, а в другом – 26 комнат с отдельными санузлами. В доме имеются все необходимые санитарно-бытовые помещения, включая

буфеты, комнаты отдыха, кухни, прачечные.

В целом в этом году в области Жетісу ведется строительство новых 17 спортобъектов, из которых 5 уже введены, добавили в акимате.