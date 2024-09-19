Двое паралимпийцев получили квартиры в Астане

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким Астаны Женис Касымбек встретился со столичными призерами Паралимпийских игр. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

«Встретились со столичными призерами Паралимпийских игр 2024. Акмарал Наутбек принесла нашей стране сенсационную победу и вошла в историю страны как первая казахстанская чемпионка мира по парадзюдо, и как первая казахстанская спортсменка, завоевавшая «золото» Паралимпиады.

Еще один столичный спортсмен, благодаря которому развевался флаг нашей страны – Ергали Шамей. Ергали завоевал «серебро»! За их победами стоят многочасовые упорные тренировки, железная воля, поддержка родных и тренеров, вера в себя!» - написал аким Астаны.

Акмарал Науатбек вручили сертификат на 3-комнатную квартиру и денежное вознаграждение на сумму 30 млн тенге, ее тренеру Айдыну Анапину – 10 млн тенге.

Ергали Шамей вручили сертификат на 2-комнатную квартиру и денежное вознаграждение на сумму 25 млн тенге, его тренеру Даурену Оразову – 7 млн тенге. Денежные средства были выданы спонсорами.

«Мы со своей стороны будем и дальше поддерживать наших спортсменов, улучшать спортивную инфраструктуру города, создавать условия для занятий массовым спортом, в том числе для детско-юношеских спортивных школ и др.», - добавил он.

#Астана #награждение #паралимпиада

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