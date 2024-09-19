Двое паралимпийцев получили квартиры в Астане

«Встретились со столичными призерами Паралимпийских игр 2024. Акмарал Наутбек принесла нашей стране сенсационную победу и вошла в историю страны как первая казахстанская чемпионка мира по парадзюдо, и как первая казахстанская спортсменка, завоевавшая «золото» Паралимпиады.

Еще один столичный спортсмен, благодаря которому развевался флаг нашей страны – Ергали Шамей. Ергали завоевал «серебро»! За их победами стоят многочасовые упорные тренировки, железная воля, поддержка родных и тренеров, вера в себя!» - написал аким Астаны.