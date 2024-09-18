Казахстанская дзюдоистка поднялась в мировом рейтинге

Она переместилась на 10-ое место

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева вошла в десятку сильнейших мирового рейтинга IJF, поднявшись сразу на две позиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Галия, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, поднялась в топ-листе с 12-го на 10-ое место. Теперь в ее активе 3 779 очков.

Отметим, что Тынбаева завоевала серебряную медаль на недавнем турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).