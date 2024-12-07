Международные стандарты по борьбе с коррупцией Статьи 7 декабря 2024 г. 1:34 88 Александр Бри Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. На заседании рассмотрены вопросы реализации 5-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ходе мероприятия Агентством по противодействию коррупции доложено о принимаемых мерах по совершенствованию национального антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики через имплементацию международных стандартов. Государственный советник отметил, что Глава государства уделяет большое внимание сотрудничеству с ОЭСР, высокие стандарты которой охватывают различные сферы экономики, а также вопросы борьбы с коррупцией. В заключение Ерлан Карин дал ряд поручений в части реализации рекомендаций зарубежных экспертов, а также по дальнейшему взаимодействию с указанной авторитетной международной организацией. #заседание #коррупция #Ерлан Карин #противодействие