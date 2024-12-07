Международные стандарты по борьбе с коррупцией

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Александр Бри

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции.

На заседании рассмотрены вопросы реализации 5-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ходе мероприятия Агентством по противодействию коррупции доложено о принимаемых мерах по совершенствованию нацио­нального антикоррупцион­ного законодательства и правоприменительной прак­тики через имплементацию международных стандартов.

Государственный советник отметил, что Глава государства уделяет большое внимание сотрудничеству с ОЭСР, высокие стандарты которой охватывают различные сферы экономики, а также вопросы борьбы с коррупцией.

В заключение Ерлан Карин дал ряд поручений в час­ти реализации рекомендаций зарубежных экспертов, а также по дальнейшему взаимодействию с указанной авторитетной международной организацией.

#заседание #коррупция #Ерлан Карин #противодействие

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