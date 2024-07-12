Международные учения «Бiрлестiк-2024» стартовали в Мангистауской области

Фото: gov.kz

В мероприятии приняли участие командование Вооруженных сил Казахстана, главы делегаций стран-участниц учения, военнослужащие Актауского гарнизона, ветераны, жители и гости морской столицы.

Собравшиеся на набережной могли наблюдать на рейде казахстанские и азербайджанские военные корабли в кильватерном строю. На их палубе в парадной форме построился личный состав экипажей.

На площади амфитеатра свою готовность к учению продемонстрировали другие подразделения вооруженных сил пяти стран-участниц. Торжественность момента ощущалась во всем: в стройных рядах и экипировке воинов, в поднятии флагов во время поочередного исполнения гимнов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

От имени руководства министерства обороны с началом учения «Бірлестік-2024» его участников поздравил первый заместитель министра обороны Казахстана – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Он отметил, что народы наших стран связывают тесные, дружественные отношения, основанные на героическом прошлом предков и доверии друг к другу.

«Формат проведения учения с привлечением воинских контингентов от вооруженных сил четырех стран Центрально-Азиатского региона и Азербайджанской Республики применяется впервые. И это свидетельствует о стремлении наших государств к дальнейшему расширению и укреплению добрососедских отношений, в том числе в вопросах обеспечения безопасности и стабильности», – подчеркнул первый замминистра.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов сказал, что учение повысит уровень слаженности органов военного управления войск и позволит апробировать способы ведения вооруженной борьбы при выполнении учебно-боевых задач по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

«Желаю вам успешного участия и максимально эффективного взаимодействия. Пусть каждый из вас получит ценный опыт и знания, которые будут полезны в общих усилиях по обеспечению безопасности наших стран», – резюмировал он.

Мероприятие завершилось торжественным маршем колонн военнослужащих стран-участниц учения и концертной программой, подготовленной творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.