В концертной программе зрители смогут насладиться выступлениями популярных исполнителей из стран тюркского мира на сцене Центрального концертного зала QAZAQSTAN
Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке Минкультуры РК 18-19 октября приглашает жителей и гостей столицы на II международный фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni, сообщает Kazpravda.kz
Цель фестиваля - популяризация тюркской культуры через традиции, обряды, обычаи имеющие древние корни, направленные на укрепление единства и духовного взаимообогащения тюркских народов.
Проект призван стать площадкой для культурного обмена, профессионального роста и укрепления творческих связей между странами, а также способствует воспитанию художественного вкуса и приобщению молодёжи к лучшим образцам этно-фольклорного искусства.
В концертной программе зрители смогут насладиться выступлениями исполнителей, чьё творчество основано на глубокой связи с фольклорными традициями и музыкальным наследием тюркского мира. Гостей также ждёт насыщенная программа: от подлинных степных мелодий до оригинальных интерпретаций народных песен и инструментальных пьес.
В первый день фестиваля выступят зарубежные гости: артисты из Российской Федерации группа «Намгар» (Бурятия), Закир Дуйшенбек (Кыргызстан), Жанибек Пиязов (Каракалпакстан).
Также свое искусство представят ведущие казахстанские творческие коллективы и талантливые исполнители: этно-фольклорный ансамбль «Астана сазы», ансамбль «Жошы», группа Satzhan Project, Еділ Құсайынов, Қазыбек Әдікей, Аманжол Нығмет, Санджай Альмишев и Айхат Казихан.
Во второй день фестиваля выступят зарубежные гости: Арсланбек Султанбеков (Турция), группа «Зафар» (Азербайджан), а также исполнители Российской Федерации Эркин Алексеев (Республика Саха) и Азат Бикчурин (Башкортостан) и этно-фольклорный ансамбль «Қорқыт», камерный ансамбль «Түркістан», Еділ Құсайынов и Салтанат Ерсұлтан.
Напомним, международный фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni, впервые прошедший в 2023 году, собрал на одной сцене артистов из Якутии, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Венгрии.