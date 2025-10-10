Международный фестиваль этнической музыки пройдет в Астане

Культура,Музыка
94
Дана Аменова
специальный корреспондент

В концертной программе зрители смогут насладиться выступлениями популярных исполнителей из стран тюркского мира на сцене Центрального концертного зала QAZAQSTAN

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой при поддержке Минкультуры РК 18-19 октября приглашает жителей и гостей столицы на II международный фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni, сообщает Kazpravda.kz 

Цель фестиваля - популяризация тюркской культуры через традиции, обряды, обычаи имеющие древние корни, направленные на укрепление единства и духовного взаимообогащения тюркских народов.

Проект призван стать площадкой для культурного обмена, профессионального роста и укрепления творческих связей между странами, а также способствует воспитанию художественного вкуса и приобщению молодёжи к лучшим образцам этно-фольклорного искусства.

В концертной программе зрители смогут насладиться выступлениями исполнителей, чьё творчество основано на глубокой связи с фольклорными традициями и музыкальным наследием тюркского мира. Гостей также ждёт насыщенная программа: от подлинных степных мелодий до оригинальных интерпретаций народных песен и инструментальных пьес.

В первый день фестиваля выступят зарубежные гости: артисты из Российской Федерации группа «Намгар» (Бурятия), Закир Дуйшенбек (Кыргызстан), Жанибек Пиязов (Каракалпакстан).

Также свое искусство представят ведущие казахстанские творческие коллективы и талантливые исполнители: этно-фольклорный ансамбль «Астана сазы», ансамбль «Жошы», группа Satzhan Project, Еділ Құсайынов, Қазыбек Әдікей, Аманжол Нығмет, Санджай Альмишев и Айхат Казихан.

Во второй день фестиваля выступят зарубежные гости: Арсланбек Султанбеков (Турция), группа «Зафар» (Азербайджан), а также исполнители Российской Федерации Эркин Алексеев (Республика Саха) и Азат Бикчурин (Башкортостан) и этно-фольклорный ансамбль «Қорқыт», камерный ансамбль «Түркістан», Еділ Құсайынов и Салтанат Ерсұлтан.

Напомним, международный фестиваль этнической музыки Kóshpendiler áýeni, впервые прошедший в 2023 году, собрал на одной сцене артистов из Якутии, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Венгрии.

#музыка #фестиваль #этника

