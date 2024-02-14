Международный форум Астана пройдет 14 июня в столице

14 июня 2024 года в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет главная международная конференция региона – Международный форум Астана (AIF), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по инвестициям МИД РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Международный форум Астана 2024 года соберет высокопоставленных делегатов правительств и бизнес-лидеров со всего мира для обмена мнениями по наиболее актуальным вопросам современности и определения новых направлений сотрудничества.

Учитывая успех форума в 2023 году, собравшего более 5000 делегатов из более чем 50 стран, включая глав государств, ведущих мировых политиков, бизнес-лидеров и общественных деятелей, – AIF2024 вновь будет сфокусирован на четырех основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Международный форум Астана 2024 года является важной вехой для Казахстана на мировой арене, поскольку в этом году страна будет председательствовать сразу в нескольких ведущих международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организацию тюркских государств, Исламскую организацию по продовольственной безопасности и Международный фонд спасения Арала.

Регистрация на мероприятие уже открыта, заинтересованные лица могут зарегистрироваться по этой ссылке.