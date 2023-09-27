Межкультурный диалог: орфография, методика, практика

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27 сентября 2023 года прошло международное семинар-совещание на тему «Межкультурный диалог: орфография, методика, практика», организованное комитетом языковой политики министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Язык и культура – ​​тесно связанные духовные явления. Такие межкультурные диалоги сближают людей одних корней, в том числе народы тюркского происхождения. Основная цель этой международной встречи – познакомить с опытом тюркоязычных народов, перешедших на латинскую графику, работать в тесном единстве, и узнать об их достижениях на этом поприще.

В нашей стране на научной основе идет вопрос реформирования казахского языка, процесс перехода алфавита на латинскую графику. Данное мероприятие, организованное с целью международного обмена опытом, открывает возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

В рамках мероприятия известные ученые тюркских государств рассказали о своем опыте и достижениях, связанных с реформой языка и письменности, а также о различных проблемах, возникших на этом пути.

Семинар вел председатель комитета языковой политики министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Тлешов Е.Е. В ходе научной встречи профессор Бакинского славянского университета Н.С.Новрузова рассказала о проблеме написания сложных слов на азербайджанском языке; доцент кафедры тюркологии Загребского университета, PhD Е.Г.Нас - об изучении и написании иностранных слов на основе «İmlâ Kılavuzu» турецкого языка; доцент Нукусского государственного педагогического института им.Ажнияза, доктор филологических наук А.К.Пирниязова - о правописании слитных и раздельных слов; заведующая кафедрой методики преподавания языков Хорезмского областного национального педагогического центра, доктор филологических наук Н.Э.Сабирова - об орфографии и методике в современной узбекской письменности.

На семинаре из известных отечественных ученых выступили с докладами на тему орфографии казахского языка заместитель директора Института языкознания имени А.Байтурсынулы, PhD Е.Маралбек,заведующая кафедрой отдела ахметознания Института языкознания имени А. Байтурсынулы, доктор филологических наук, профессор К.Б.Кудеринова, профессор кафедры языкознания им. А.Байтурсынулы Казахского национального университета имени аль-Фараби О.С.Жубай и доцент кафедры Тюрксой Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби, PhD Е.А.Куанышбаев.

В ходе мероприятия были заслушаны мнения и предложения отечественных и зарубежных ученых по вопросам правописания, перевода и унификации терминов.

Также представлены ​​модели механизмов написания родных и иностранных слов, сложных слов, названий и терминов латинским алфавитом.  

#культура #семинар #казахскийязык

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