МИД ответил, «зачем к нам едет «Талибан»

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, отвечая на недоумение журналистов в Сенате об участии официальных афганских властей в Международном форуме Астана, пояснил, что Талибан является сегодня действующей властью в Афганистане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: МИД

– Исполняющий обязанности министра торговли в правительстве Афганистана действительно приглашен на Международный форум Астана, который состоится 13-14 июня этого года в нашей столице. Данный господин не находится под санкциями Совета Безопасности ООН, как и не находится под санкциями Совета Безопасности ООН и все движение «Талибан». Этот же господин прибывал в Казахстан во главе торговой миссии из 200 представителей действующего правительства Афганистана, и бизнесменов современного Афганистана для участия в бизнес-форуме, который прошел в Астане в августе прошлого года. То есть эти люди уже здесь были, – отметил дипломат.

Он напомнил, что с момента ухода сил НАТО из Афганистана, и с момента прихода движения Талибан к власти, международное сообщество пытается найти механизм взаимодействия с этим де-факто правительством этой страны, население которой составляет 40 миллионов человек.

– Поэтому разные механизмы предлагаются. Это правительство не признано международным сообществом на данный момент, не признано ООН, не признано Советом безопасности ООН, однако эта страна является нашим региональным соседом, поэтому с этой страной многие страны регионов, в том числе Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, не только Казахстан, а также Китай, Россия, Пакистан и другие государства, выстраивают отношения, – отметил Василенко.

Также он подчеркнул, что Казахстан во взаимодействии с Афганистаном делает акцент на торгово-экономическом сотрудничестве.