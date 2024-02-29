МИД ответил, «зачем к нам едет «Талибан»

Международное сотрудничество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, отвечая на недоумение журналистов в Сенате об участии официальных афганских властей в Международном форуме Астана, пояснил, что Талибан является сегодня действующей властью в Афганистане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: МИД

– Исполняющий обязанности министра торговли в правительстве Афганистана действительно приглашен на Международный форум Астана, который состоится 13-14 июня этого года в нашей столице. Данный господин не находится под санкциями Совета Безопасности ООН, как и не находится под санкциями Совета Безопасности ООН и все движение «Талибан». Этот же господин прибывал в Казахстан во главе торговой миссии из 200 представителей действующего правительства Афганистана, и бизнесменов современного Афганистана для участия в бизнес-форуме, который прошел в Астане в августе прошлого года. То есть эти люди уже здесь были, –  отметил дипломат. 

Он напомнил, что с момента ухода сил НАТО из Афганистана, и с момента прихода движения Талибан к власти, международное сообщество пытается найти механизм взаимодействия с этим де-факто правительством этой страны, население которой составляет 40 миллионов человек. 

– Поэтому разные механизмы предлагаются. Это правительство не признано международным сообществом на данный момент, не признано ООН, не признано Советом безопасности ООН, однако эта страна является нашим региональным соседом, поэтому с этой страной многие страны регионов, в том числе Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, не только Казахстан, а также Китай, Россия, Пакистан и другие государства, выстраивают отношения, – отметил Василенко.

Также он подчеркнул, что Казахстан во взаимодействии с Афганистаном делает акцент на торгово-экономическом сотрудничестве. 

– Это первое. Второе. С этой страной и с этим руководством, действующим в Афганистане, ведут дела, устраивает отношения практически весь мир сейчас. Вопрос, конечно, есть в отношении выполнения движения «Талибан» их собственных обещаний по поводу представленности в правительстве женщин, по поводу защиты прав женщин. Есть вопрос по поводу представленности представителей национальных меньшинств, но наличие действующей администрации в лице движения «Талибан» – это объективно признанный факт. Афганистан – это региональный сосед Центральной Азии, и такое взаимодействие, оно на данный момент отвечает нашим интересам, –  сказал Роман Василенко.

#Афганистан #МИД РК #Талибан

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