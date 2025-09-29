Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике
138
Казахстанец опередил соперников с результатом 14.750 балла
Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Сомбатхее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Казахстанец поднялся на первую ступень пьедестала в упражнениях на перекладине.
Карими победил в финале с результатом 14.750 балла. Следом финишировал Анхель Барахас (Колумбия) - 14.650. Третьим финишировал Луциано Летелье (Чили) - 14.250.
В НОК добавили, что ранее первым стал Дмитрий Патанин, победивший в вольных упражнениях.