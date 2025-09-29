Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике

Спорт
138
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанец опередил соперников с результатом 14.750 балла

Фото: пресс-служба НОК РК

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Сомбатхее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Казахстанец поднялся на первую ступень пьедестала в упражнениях на перекладине.

Карими победил в финале с результатом 14.750 балла. Следом финишировал Анхель Барахас (Колумбия) - 14.650. Третьим финишировал Луциано Летелье (Чили) - 14.250.

В НОК добавили, что ранее первым стал Дмитрий Патанин, победивший в вольных упражнениях. 

#победитель #Милад Карими #спортивная гимнастика #Кубок вызова

Популярное

Все
Сменился министр просвещения Казахстана
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
Глава МСХ проверил ход реализации проекта по возрождению сорта «Апорт»
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца
В Акорде разъяснили последние кадровые перестановки
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Новые учебники апробируют в казахстанских школах
Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике
Группу квартирных воров задержали в Туркестанской области
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Экс-министру сельского хозяйства КНР вынесен смертный приговор
Президента Италии торжественно встретили в Акорде
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Четыре страны признали палестинское государство
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Олимпиады в цифровом формате: платформу SMART Daryn разработали в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова

Читайте также

Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-ино…
Мангистауские борцы стали победителями чемпионата мира
Определены победители международного марафона-байги, посвящ…
Данил Васильев стал вторым на этапе Кубка FIS по прыжкам на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]