Миллиардный ущерб и 19 уголовных дел – Генпрокуратура об итогах проверки программы "Артспорт"

Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев в интервью журналистам в Мажилисе Парламента сообщил, что по программе «Артспорт» помимо миллиардного ущерба есть и другие проблемы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Завершилась проверка со стороны Генпрокуратуры. Было выявлено, что государству причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге, возбуждено 19 уголовных дел. Мы добились этого в результате проверки», – подчеркнул Умиралиев.

Однако он добавил, что в проекте выявлены и другие проблемы.

«По «Артспорту» видим и другие проблемы. Мы вместе всё решим, помимо мер уголовного преследования», – заверил замгенпрокурора.