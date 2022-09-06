Около 14 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании правительства отметил, что казахстанцы задолжали поставщикам комуслуг 13,8 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сентябрь задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 13,8 млрд тенге. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте: по 2,5 млрд тенге и 1,7 млрд тенге соответствнено», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков в свою очередь заявил, что накоплен значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.

«На сегодня задолженность перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 4,9 млрд тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в общей сумме 2,4 млрд тенге», - резюмировал глава Минэнерго.