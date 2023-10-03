Миллионного иностранного туриста зафиксировали в этом году в Казахстане

Он был зарегистрирован в последний день сентября

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане зафиксировали миллионного иностранного туриста в этом году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании Kazakh Tourism.

Отмечается, что миллионный турист был зарегистрирован в последний день сентября в информационной системе eQonaq. Им стал турист из Китая, который приехал на 4 дня в Алматы.

По данным пресс-службы, гости из Поднебесной занимают 3-е место среди всех иностранных гостей. С начала года в eQonaq отмечено уже более 70 тысяч туристов из Китая.

1-е место делят туристы из России и Узбекистана. В топ-10 стран также входят туристы из Индии, Кыргызстана, Турции, Таджикистана, Германии, Монголии и США.

Больше всего иностранные гости посетили Алматы – 343 тысячи туристов, Астану – 174 тысячи.

В топ-5 также входят Алматинская область с посещением 62 тысяч туристов, Атырауская область – 58 тысяч и Мангистауская область – 52 тысячи.

Информационная система eQonaq предназначена для учета иностранных гостей и мониторинга туристского потока. Система также выполнят задачу по миграционному контролю.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие гостиницы РК обслужили туристов на 98,7 млрд тенге.