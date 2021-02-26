Миллионные взятки требовали у казахстанцев лжесотрудники Антикора
Ряд лжесотрудников Антикоррупционной службы занимались мошенничеством. Об этом на брифинге в сообщила старший офицер Агентства РК по противодействию коррупции Динара Кулумбетова, передает Kazpravda.kz.
Как отметила Кулумбетова, в 2020 году департамент рассмотрел 406 жалоб и обращений на действия должностных лиц, проведено 286 служебных расследований.
"Выявлены факты совершения мошеннических действий граждан под прикрытием антикоррупционной службы. Выявлен ряд лиц, так называемых лжесотрудников, которые занимались мошенничеством, представляясь сотрудниками антикоррупционной службы", – сообщила Кулумбетова.
Она отметила, что в июле 2020 года по факту совершения неоднократных мошеннических действий и подстрекательства к даче взятки задержан житель Нур-Султана, который представляясь сотрудником антикоррупционной службы завладел денежными средствами гражданина Ж. на общую сумму свыше 70 миллионов тенге.
"Установлено, что гражданин А. с 2014 года находится в межгосударственном розыске правоохранительными органами РК за совершение особо тяжкого преступления. Уголовное дело окончено производством и находится на рассмотрении в суде", –сказала старший офицер Агентства.
Также были случаи в мае в Кызылординской области и в декабре 2020 года в Алматы.
"В мае были пресечены мошеннические действия гражданина Туркестанской области, который использовал поддельное служебное удостоверение сотрудника антикоррупционной службы, действуя на территории Кызылординской области. Он завладел имуществом на более одного миллиона тенге. В декабре 2020 года житель Алматы, представившись сотрудником антикоррупционной службы, завладел денежными средствами другого гражданина в размере 5 миллионов тенге за положительное решение вопроса по уголовному делу, которое находится в суде. В настоящее время проводится досудебное расследование", – уточнили на брифинге.
Кроме того, в Агентстве прокомментировали видео, которое распространялось в соцсетях, где мужчина в нетрезвом состоянии после совершения ДТП предъявлял служебное удостоверение сотрудника антикоррупционной службы.
"В ходе проведения розыскных мероприятий задержан гражданин Абдуллаев, ранее совершивший тяжкое общеуголовное преступление. Было проведено расследование. Установлено, что служебные удостоверения лжесотрудников были изготовлены кустарным способом. То есть не по образцу антикоррупционной службы", – резюмировала Кулумбетова.