Минэкологии приняты меры по борьбе с браконьерством на озере Маркаколь

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Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК утвержден План полного взаимодействия по борьбе с браконьерством на территории РГУ "Маркакольский государственный природный заповедник" на 2020 год, согласованный с заинтересованными государственными органами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Особое внимание ситуации на озере Маркаколь уделяет Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В июле прошлого года он поручил пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь в Восточно-Казахстанской области.
"Дал поручение правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь (ВКО), где браконьеры незаконно вылавливают рыбу ленок (ускуч) для добычи большого количества икры", – отметил тогда Глава государства.
Для усиления охраны рыбных запасов в нерестовый период (с 1 мая по 30 июня) вокруг озера Маркаколь на нерестовых речках было выставлено 12 круглосуточных постов по охране рыбных запасов. Проведено 600 оперативных рейдовых мероприятий и 11 рейдов совместно с прокуратурой, органами полиции, РГКП "Охотзоопром", инспекцией и др.
В результате, к примеру, на реке Урунхайка в мае были задержаны два местных жителя, которые ловили рыбу породы "ленок" (ускуч). Постановлением районного суда № 2 Курчумского района виновные привлечены к административной ответственности. Штрафы и ущерб полностью взысканы.
Также продолжается досудебное расследование уголовных дел по незаконной добыче рыбных ресурсов, других водных животных или растений на территории Маркакольского заповедника. Так, в июне прошли судебные заседания по рассмотрению уголовных дел в отношении 10-ти подозреваемых, материалы возвращены на дополнительное расследование.
Кроме того, с начала этого года Министерством экологии внесены изменения в правила рыболовства местным населением на озере Маркаколь (в зоне заповедника). Сокращено количество специально выделенных участков для рыболовства с четырех до одного. Этот участок расположен в северо-восточной части озера Маркаколь, примыкающей к селу Урунхайка. Еще одно изменение касается выдачи путевок для рыболовства – теперь только при наличии регистрации физических лиц по месту жительства.
Кроме того, Минэкологии внесены предложения в Мажилис Парламента РК о введении запрета на реализацию рыбы "ленок" третьим лицам, а также о введении нормы по регулированию хищных птиц (бакланов) на озере Маркаколь. На сегодня численность бакланов снизилась по сравнению с 2019 года в 20 раз и составляет около 450 особей.