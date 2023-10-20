Минфин презентовал мажилисменам поправки по усилению защиты прав заемщиков

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Сегодня в Мажилисе заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил предлагаемые поправки для решения проблемы закредитованности населения, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По его словам, снижение закредитованности населения является комплексной задачей, в том числе требующей пересмотра пруденциального регулирования банков и МФО.

В частности, блок поправок направлен на:

  • снижение закредитованности населения и ограничение роста долговой нагрузки;
  • противодействие мошенничеству и защиту прав потребителей финансовых услуг;
  • усиление деятельности банковского омбудсмана.

Для заемщиков, которые уже имеют проблемные кредиты, будет оказана помощь в реструктуризации долга.

На законодательном уровне будут пересмотрены меры по ограничению долговой нагрузки граждан по потребительским кредитам. К примеру, предлагается ограничить начисление вознаграждения на просроченные кредиты граждан, запретить выдачу новых кредитов заемщикам, уже имеющим проблемную задолженность.

Также прорабатывается вопросы снижения рисков закредитованности в сегменте беззалогового онлайн-кредитования.

"Важно усилить защиту прав заемщиков в рамках досудебного урегулирования, с тем, чтобы граждане
могли решать свои вопросы, не прибегая к банкротству.  Здесь важную роль должен занимать банковский омбудсман".

От добавил, что правительство поддерживает все предложения, направленные на снижение закредитованности населения.

Ранее глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, как АРРФР планирует снижать чрезмерную закредитованность граждан, о которой говорил в послании народу Касым-Жомарт Токаев.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о возможности добровольно отказаться от получения кредитов в мобильном приложении eGov mobile и на портале eGov.kz,  чтобы оградиться от мошенников.

#поправки #долг #кредиты #заемщики

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