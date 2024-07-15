Минкультуры разработало план по продвижению равноправия мужчин и женщин

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Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 29 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz

В тексте проекта указано, что план действий правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин разработан на 2024-2027 годы. Реализацией плана будут заниматься центральные и местные исполнительные органы, госорганы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту, а также другие организации.

На полугодовой основе, не позднее 15 июня и 15 декабря, задействованные в реализации плана госорганы, должны будут представлять информацию о ходе реализации. Минкультуры в свою очередь на полугодовой основе, не позднее 1 июля и 25 декабря, обязан представлять в апппарат правительства сводную информацию о ходе реализации плана.

В пункты плана входят такие мероприятия, как «Проведение информационных кампаний по борьбе с гендерными стереотипами и предубеждениями в образовательных учреждениях», «Проведение анализа учебных программ на наличие тем по гендерному образованию», «Проведение гендерного анализа по обеспечению равных условий доступа мужчин и женщин к переподготовке и повышению квалификации на государственной службе» и т. п.