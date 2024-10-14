Министр труда высказалась о формализации занятости в сельском хозяйстве

Глава МТСЗН Светлана Жакупова, выступая на правительственном часе в Мажилисе, отметила, что формализация занятости в сельском хозяйстве является одной из ключевых задач для обеспечения устойчивого развития сельских территорий, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр рассказала, что по данным Бюро национальной статистики, в сельском хозяйстве Казахстана в 2023 году было занято 1,1 млн человек, из которых более половины – самозанятые. Их заработная плата почти вдвое ниже среднего по стране. Это свидетельствует о высоком уровне неформальной занятости и низком уровне социальной защиты сельских работников.

«Совместно с научным и экспертным сообществами и министерством сельского хозяйства мы проанализировали огромный массив данных о погоде за последние 24 года. Эти данные позволили нам создать специальные математические модели, которые учитывают все особенности климата и почвы в разных регионах. С помощью этих моделей мы разработали точные рекомендации для каждого поля. Ключевая особенность – нормирование всего комплекса механизированных работ, что позволяет мониторить реальную занятость на селе», - отметила спикер.

Жакупова также добавила, что были сформированы нормы обслуживания поголовья сельскохозяйственных животных и проведен расчет нормативной численности работников.