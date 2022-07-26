Министры Султанов и Карашукеев ответили, ощутили ли они рост цен на продукты

Казахстанцы жалуются на рост цен на продукты. Руководители двух профильных министерств – торговли и интеграции, а также сельского хозяйства – рассказали, ощутили ли они рост цен на продукты питания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Конечно же, как семейные люди мы должны и дом обеспечивать продовольственной безопасностью. И я по выходным, когда есть возможность, посещаю магазины и рынки. Есть у нас определенные кулинарные предпочтения, как и у каждой семьи. Например, когда нужен плов, то нужно ехать и подороже мясо купить и так далее. Конечно, закупаемся. Если говорить о стоимости корзины, то, безусловно, она выросла, инфляция – этому свидетель. По ряду продуктов, конечно, я вижу, что растут цены», – заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в свою очередь заявил, что у него не хватает времени каждый день вместе с семьей закупаться в магазинах.

«Я, наверное, один или два раза в месяц в воскресенье могу позволить себе поехать с семьей и закупить продукты. Единственное, что мы всегда покупаем, только продукты казахстанского производства. Определенный рост цен ощущается. Но я хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом, в этом году по овощам (картофель и морковь) цены были стабильными. Большого ажиотажа по ним не было, благодаря принятым министерством мерам», – отметил глава Минсельхоза.

Министры также ответили, когда в последний раз покупали сахар и по какой цене.

«Две недели назад купил сахар за 470 тенге в крупном торговом центре. И я не пью чай с сахаром, я пью чай с медом», – рассказал Бахыт Султанов.

Ербол Карашукеев в свою очередь сообщил, что в последний раз покупал сахар за 620 тенге в крупном торговом центре, добавив, что пьет чай без сахара.