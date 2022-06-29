Автомобиль сгорел дотла у пограничного поста "Кордай"

Минивэн загорелся у пограничного поста "Кордай". Инцидент сняли на видео очевидцы, сообщает Kazpravda.kz.

Как прокомментировали видео в акимате Кордайского района Жамбылской области, 29 июня в 10:13 минут на номер 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Volkswagen-Т4 около пограничного пункта "Кордай".

К месту происшествия прибыли пожарные, которые в 10:50 полностью потушили огонь.

В результате инцидента автомобиль сгорел полностью. Пострадавших нет.