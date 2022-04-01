В рамках реализации поручения Президента страны по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил Министерство обороны организовало подготовку военных врачей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Медицинских специалистов для казахстанской армии будут готовить на военно-медицинском факультете Военного института Сил воздушной обороны в Актобе, в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге и на военно-медицинском факультете Ереванского государственного медицинского университета.

В 2022 году планируется набор 40 курсантов.

При этом, в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге осуществляется прием как юношей, так и девушек, отметили в ведомстве.

В ходе обучения курсанты состоят на полном государственном обеспечении, подчеркнули в министерстве.

По окончании обучения будущим военным врачам будет присвоено воинское звание «лейтенант». Молодые специалисты получат возможность продолжить учиться в интернатуре с дальнейшим прохождением воинской службы в Вооруженных силах.

Желающим поступить в военные учебные заведения необходимо обратиться в местные органы военного управления по месту жительства не позднее мая текущего года.