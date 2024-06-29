Минобороны прокомментировало публикации о гибели солдата-срочника

Министерство обороны сделало в субботу официальное сообщение относительно появившихся публикаций, связанных с военнослужащими срочной службы.

«Министерство обороны уполномочено дать следующие пояснения. Факты, касающиеся рядового Ербаяна Мухтарова и гибели рядового Алмаса Шахимова, имели место в Национальной гвардии и не связаны с Вооруженными силами.

По поводу смерти солдата срочной службы рядового Досымжана Салимжана, произошедшей 13 мая 2024 года в воинской части 29108 в п. Сарыозек, возбуждено уголовное дело», - сообщили в оборонном ведомстве.