Минобороны прокомментировало публикации о гибели солдата-срочника

Руководство ВС РК заверило, что придерживается принципов открытости и объективности в проведении следственных действий, передает Kazpravda.kz
Министерство обороны сделало в субботу официальное сообщение относительно появившихся публикаций, связанных с военнослужащими срочной службы.
«Министерство обороны уполномочено дать следующие пояснения. Факты, касающиеся рядового Ербаяна Мухтарова и гибели рядового Алмаса Шахимова, имели место в Национальной гвардии и не связаны с Вооруженными силами.
По поводу смерти солдата срочной службы рядового Досымжана Салимжана, произошедшей 13 мая 2024 года в воинской части 29108 в п. Сарыозек, возбуждено уголовное дело», - сообщили в оборонном ведомстве.
Родителям военнослужащего оказывается всяческая поддержка, предоставлена помощь в виде выплат всех положенных компенсаций.
«Оборонное ведомство и родители заинтересованы в объективности проводимых следственных мероприятий», - отметили в Минобороны.
Ход расследования воинских преступлений находится под надзором генеральной прокуратуры и соответствующих подразделений МВД.
«Руководство Вооруженных сил и командование воинских частей придерживаются принципов открытости и объективности в проведении следственных действий и необходимых процедур», - подчеркнули в ведомстве.