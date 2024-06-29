Минобороны прокомментировало публикации о гибели солдата-срочника

Армия
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Руководство ВС РК заверило, что придерживается принципов открытости и объективности в проведении следственных действий, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Министерство обороны сделало в субботу официальное сообщение относительно появившихся публикаций, связанных с военнослужащими срочной службы.

«Министерство обороны уполномочено дать следующие пояснения. Факты, касающиеся рядового Ербаяна Мухтарова и гибели рядового Алмаса Шахимова, имели место в Национальной гвардии и не связаны с Вооруженными силами.

По поводу смерти солдата срочной службы рядового Досымжана Салимжана, произошедшей 13 мая 2024 года в воинской части 29108 в п. Сарыозек, возбуждено уголовное дело», - сообщили в оборонном ведомстве.

Родителям военнослужащего оказывается всяческая поддержка, предоставлена помощь в виде выплат всех положенных компенсаций.

«Оборонное ведомство и родители заинтересованы в объективности проводимых следственных мероприятий», - отметили в Минобороны.

Ход расследования воинских преступлений находится под надзором генеральной прокуратуры и соответствующих подразделений МВД.

«Руководство Вооруженных сил и командование воинских частей придерживаются принципов открытости и объективности в проведении следственных действий и необходимых процедур», - подчеркнули в ведомстве.

#минобороны #официальное сообщение #гибель солдата

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