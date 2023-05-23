Минсельхоз игнорирует предложения из регионов – Комитет партконтроля "AMANAT"

Интересы мелких агрохозяйств практически незащищены, правила субсидирования меняются слишком часто и необоснованно, а у фермеров скопилась масса жалоб к информационной системе субсидирования ЕГИСС. К таким выводам пришли в Комитете партийного контроля (КПК) «AMANAT», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

По поручению главы государства с 1 февраля этого года была запущена Единая государственная информационная система субсидирования (ЕГИСС) для оказания услуг в электронном формате. Однако, с момента оцифровки процессов субсидирования, фермеров беспокоят вопросы защиты персональных данных, резкого повышения стоимости услуг и наличия технических ошибок. Об этом заявил председатель комитета, депутат Мажилиса Павел Казанцев.

«После внедрения ЕГИСС, которая имеет серьезные недоработки функционала, ситуация по многим параметрам ухудшилась. Реализация процесса субсидирования посредством автоматизированной системы призвана максимально упростить все процедуры. Однако, пока на практике процесс очень усложнен и растянут по срокам, что часто приводит к формированию негативного отношения к системе государственного субсидирования и социальному напряжению», – сказал он.

Председатель КПК заметил, что информационная система должна быть не просто базой заявок, а ресурсом для анализа и обмена информацией, определения специализации регионов, контроля за эффективным использованием бюджетных средств, и заявил, что министерству необходимо в самые сжатые сроки серьезно и комплексно доработать ЕГИСС с учетом всех нареканий сельхозтоваропроизводителей.

«Также хочу обратить внимание на имеющиеся факты, когда предложения с мест просто игнорируются в МСХ (например, письма с предложениями от акимата Костанайской области, от акимата Алматинской области и т. д.). Нужно усилить обратную связь и обратить более пристальное внимание на разъяснительную работу с аграриями», – подчеркнул Павел Казанцев.

Кроме того, рабочая группа комитета также пришла к выводу, что изменения в Правила субсидирования вносятся слишком часто и необоснованно.

«Критерии и требования для получения субсидий меняются по несколько раз в год, что затрудняет подачу заявок сельхозтоваропроизводителям или аннулирует ранее уже поданные ими. Внесение изменений в правила обнуляет работу специалистов управлений сельского хозяйства, обрабатывающих заявки. В связи с этим СХТП приходится подавать заявки заново, уже с учетом новых изменений в правилах. Кроме того, ежегодно выделяемые объёмы финансирования недостаточны для покрытия потребностей аграриев», – говорится в докладе.

По итогам заседания Комитет партийного контроля постановил применить меры партийного взыскания в виде замечаний к должностным лицам Министерства сельского хозяйства, отвечающих за внедрение ЕГИСС и ее эффективное функционирование. Что же касается работников МСХ, не являющихся членами «AMANAT», то министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву рекомендовано применить к ним меры административного воздействия.