Минюсту удалось снять незаконный арест с активов Нацфонда РК – Бекетаев

Министерству юстиции удалось добиться снятия незаконного ареста с активов Нацфонда РК. Об этом сообщил глава ведомства Марат Бекетаев на встрече с общественностью, передает Kazpravda.kz "Что касается защиты интересов государства. Снят незаконный арест с активов Нацфонда. Удалось добиться снятия незаконного ареста на счета Нацбанка РК в Bank of New York Mellon на сумму 21,5 миллиарда долларов США", – сообщил Бекетаев.Он отметил, что в настоящее время ведется работа по возмещению нанесенного ущерба.Всего, по словам министра, за 2003-2018 годы защищены интересы государства на сумму 18 млрд долл. США.Напомним, ранее сообщалось, что Bank of New York Mellon заморозил счета Нацфонда Казахстана на 22 млрд долл. США.