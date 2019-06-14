Экономика
Минюсту удалось снять незаконный арест с активов Нацфонда РК – Бекетаев
Министерству юстиции удалось добиться снятия незаконного ареста с активов Нацфонда РК. Об этом сообщил глава ведомства Марат Бекетаев на встрече с общественностью, передает Kazpravda.kz.   

"Что касается защиты интересов государства. Снят незаконный арест с активов Нацфонда. Удалось добиться снятия незаконного ареста на счета Нацбанка РК в Bank of New York Mellon на сумму 21,5 миллиарда долларов США", – сообщил Бекетаев.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа по возмещению нанесенного ущерба.

Всего, по словам министра, за 2003-2018 годы защищены интересы государства на сумму 18 млрд долл. США.

Напомним, ранее сообщалось, что Bank of New York Mellon заморозил счета Нацфонда Казахстана на 22 млрд долл. США.

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