Минздрав меняет подход к выпуску фармпродукции и развитию отрасли

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Министерство здравоохранения вносит изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность фармацевтических компаний в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минздраве, предлагаемые меры направлены на улучшение инвестиционного климата, развитие отрасли и выпуск качественной отечественной фармацевтической продукции, имеющей экспортный потенциал.

Новые подходы предусматривают расширение преференций фармкомпаниям через подписание Соглашений об инвестициях по решению Правительства Республики Казахстан. При этом срок заключения договоров будет определяться, исходя из качества выпускаемых лекарственных средств и уровня локализации производства.

Установление встречных обязательств по развитию экспортного потенциала, в том числе, должно способствовать сдерживанию цен на лекарственные средства внутри страны.

Новые инвестпроекты будут сопровождаться дополнительными мерами господдержки за счет реализации Дорожной карты, предусматривающей всестороннее укрепление клинических и лабораторных баз.

Выпускаемая по стандартам надлежащих производственных практик фармацевтическая продукция будет доступна населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.