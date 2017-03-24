Минздрав РК разрабатывает индикаторы качества услуг в рамках ОСМС

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По определению качества оказываемых в рамках обязательного социального медицинского страхования услуг планируется внедрить специальные индикаторы. Об этом рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Kazpravda.kz
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"Фонд несет ответственность перед застрахованными людьми и заинтересован в рациональном использовании средств, то есть в оплате за качественный результат, а не просто за механическую услугу. В этой части сейчас идет разработка индикаторов и механизмов экспертизы качества", – сказал он.
Министр также пообещал, что отечественные медики будут ответственно подходить к выполнению обязательств по страхованию, и призвал коллег готовиться к этому. По его словам, из всех видов медицинских услуг самыми затратными на сегодня являются кардиохирургия и ортопедические операции. Однако эффективность от вложенных в них средств и усилий "смазывается" некорректной послеоперационной реабилитацией на местах.
"Мы будем отходить от простой оплаты за услугу и внедрим комплексные тарифы с ориентацией на конечный результат. Мы платим за операции, потом люди уходят, и мы не знаем в дальнейшем, что с ними происходит. Приведу наиболее яркие примеры по трансплантации сердца или вживлению искусственного желудочка, которые стоят миллионы тенге. В итоге пациенты, выписавшись после операции, возвращаются в регионы по месту жительства, где специалисты на местах не знакомы с такой технологией, неправильно ведут пациента, в которого инвестировали столько государственных денег, и в результате мы этих людей теряем", – пояснил глава Минздрава.
Биртанов отметил, что основные технологии заимствованы отечественным Минздравом из опыта европейских государств.
"Понятно, что хирурги готовы сделать операцию и здоровому человеку, потому что мастерство позволяет. Вопрос в том – какой комплексный результат это все дает? Мы изучаем многолетний опыт национальных фондов медицинского страхования в разных странах, в том числе и европейских, перенимая их технологии. В этой части нам предстоит достаточно большая трансформация, все это будет реализовано в ближайшие 1,5 года. Мы считаем, что эти инициативы должны дать толчок отечественному здравоохранению", – заключил он.
Напомним, срок уплаты взносов
работодателей в фонд определен на 1 июля 2017 года, отчислений государства – на 1 января 2018 года.