Мир номадов в линографии

Заслуженного деятеля культуры РК Батухана Баймена часто называют художником, рисующим на линолеуме. На самом деле это не совсем так. Линолеум мастер использует в изготовлении лекал для будущих произведений, выполненных в стиле линографии.

Его картины настолько не­обычны, что техника их изготовления оказалась интересна не только начинающим художникам, но и посетителям, собравшимся на открытии вернисажа. Художник подробно рассказал, как создает свои уникальные работы.

– Сначала на линолеуме готовлю рисунок будущей работы, – в деталях раскрывает творческий процесс Батухан Баймен. – Делаю это при помощи так называемой ручной печати. Для этого у меня есть специальные инструменты. На столе, изготовленном по индивидуальному заказу, я зеркально переношу рисунок с линолеума на ткань и убираю все лишнее. Конечно, это кропотливый процесс, но интересный. То, чем я занимаюсь, называется печатная графика, линогравирование. Оно считается новейшей техникой, но на самом деле это самый древний вид искусства. Его истоки уходят своими корнями в далекое прошлое, когда наши предки еще петроглифы на скалах рисовали.

Для чего нужен специальный стол, становится ясно, когда видишь сами линогравюры. Они впечатляют уже своими размерами, достигающими от двух до шести метров, не говоря уже о нанесенных на них изображениях.

Обычно при гравировании на линолеуме используется бумага. Батухан Баймен, чтобы расширить возможности линогравюры, сделать ее более современной, решил использовать ткань и, в частности, шелк. Такое переосмысление не просто осовременило технику линогравюры, но и помогло по-новому взглянуть на этот вид искусства.

Председатель Союза художников РК Умирбек Жубаниязов, принявший участие в торжественной церемонии открытия выставки, считает Батухана Баймена одним из лучших графиков Казахстана. По его мнению, обладая уникальным и своеобразным стилем, художнику удалось поднять графику на такой высокий уровень. И это при том, что инструментарий графики существенно меньше, чем у живописи.

Основная тема работ Батухана Баймена – кочевники. Художник говорит, что черпает вдохновение в наследии кочевой культуры предков и старается через технику линографии показать историю древних тюрков и мир номадов, передать их философию.

Выпускник факультета художественной графики Шымкентского педагогического института в качестве основных направлений своего творчества выбрал монументально-декоративную скульптуру и станковую графику. Линогравюрой мастер занимается более трех десятилетий, не останавливаясь в своем творческом поиске. И если первые его работы были черно-белыми, то теперь все чаще они двухцветные и даже многоцветные, что еще раз доказывает, что любой вид искусства в состоянии открыть для мастера окно возможностей. Главное – распахнуть его, впус­тив в свое творчество ветер перемен.