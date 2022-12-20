Мирные митинги, переросшие в открытое противостояние народа и власти в декабре 1986 года, стали переломными не только в истории КазССР, но и в самосознании граждан страны
Общество
Насихат Оркушпаева
Тот морозный день 17 декабря 1986 года юрист, предприниматель из Астаны Нурлан Искалиев помнит до сих пор. Тогдашний студент юридического факультета КазГУ был в числе тех, кто вместе с друзьями-однокурсниками отстаивал национальные интересы казахского народа, выступая против диктаторских, волюнтаристских принципов центра. Но мог ли парнишка из Атырауской области подумать, что мирное шествие превратится в кровавое столкновение?