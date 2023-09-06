Мировая премьера фильма «Айқай» пройдет на Пусанском кинофестивале

Культура и общество
100
Аманжолова Айман
[email protected]

Казахстанская картина «Айқай» вошла в программу «A Window on Asian Cinema» («Окно в Азиатское кино») престижного кинофестиваля Busan International Film Festival, который состоится с 4 по 13 октября в Южной Корее, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото кадр из фильма "Айкай"

Режиссером кинокартины является Кенжебек Шайқақов. Фильм «Айқай» – его вторая полнометражная работа и первый фильм, снятый при содействии Государственного центра поддержки национального кино.

«Мы видим, что на наши фильмы есть большой спрос на международных кинофестивалях. Картина «Айқай», которая пробилась на один из крупнейших фестивалей Азии яркое тому подтверждение. Представители киноиндустрии, в том числе и наш Центр, должны перестроиться: для нас важно, чтобы отечественные фильмы вышли в прокат, были представлены на самых престижных международных кинофестивалях, а не «пылились» на полках», – отметил председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали.

Фильм рассказывает о трагедии всего казахского народа – судьбе жертв Семипалатинского полигона – через жизнь главного героя, пострадавшего от ядерного взрыва и родившегося без обеих ног. Режиссер повествует о жизни целого поколения в 80-90-х годах ХХ века, показывая зрителю трудности выживания отца-одиночки, потерявшего жену, и его ребенка, сочувствующего своему отцу и пытающегося заботиться о нем по мере сил.

Съемки художественного фильма прошли в селе Чингожа Аягозского района Абайской области. В главных ролях снялись Орынбек Шаймаганбетов, Арнур Акрам, Ерболат Алькожа, Бейнур Баймухамбетов, Ерлан Малаев, Айбек Иманкулов и Айганым Нурсултан.

Отметим, что Busan International Film Festival - это крупнейший кинофестиваль в Азии, он проводится ежегодно в южнокорейском городе Пусане с 1996 года и специализируется на показе новых работ начинающих режиссеров.

#кино #Корея #фестиваль #Пусан

Популярное

Все
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Нота протеста
«Гармошка» возвращается
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
Профессии для поколения NEET
Зарплата «мертвым душам»
Мал человек, да за рулем страшен
Взгляд на Послание со стороны
Грязная игра
Кверху жабрами…
Преодолеть дисбалансы и бедность
Честная экономика Токаева
Подготовку военных наблюдателей ООН начали в Алматы
Италия выразила интерес к производству одежды в Казахстане
Украсят академию девичьи улыбки
В ЦИК заявили о готовности к референдуму по строительству АЭС
Меч хана Кенесары
За здоровьем – на природу
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
На нулевом горизонте
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
И на сотом году – победитель!
«Ата заңым – айбыным!»
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Вспоминая Александра Руденко
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

В Алматы покажут возрожденную “Жумбак кыз”
5 самых популярных национальных блюд у иностранных туристов…
Автомобиль-тайник для контрабанды конфискован у жителя Жеты…
Дело Кайрата Кудайбергена и "Дикого Армана" передали в суд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]