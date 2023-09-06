Мировая премьера фильма «Айқай» пройдет на Пусанском кинофестивале

Казахстанская картина «Айқай» вошла в программу «A Window on Asian Cinema» («Окно в Азиатское кино») престижного кинофестиваля Busan International Film Festival, который состоится с 4 по 13 октября в Южной Корее, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото кадр из фильма "Айкай"

Режиссером кинокартины является Кенжебек Шайқақов. Фильм «Айқай» – его вторая полнометражная работа и первый фильм, снятый при содействии Государственного центра поддержки национального кино.

«Мы видим, что на наши фильмы есть большой спрос на международных кинофестивалях. Картина «Айқай», которая пробилась на один из крупнейших фестивалей Азии яркое тому подтверждение. Представители киноиндустрии, в том числе и наш Центр, должны перестроиться: для нас важно, чтобы отечественные фильмы вышли в прокат, были представлены на самых престижных международных кинофестивалях, а не «пылились» на полках», – отметил председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали.

Фильм рассказывает о трагедии всего казахского народа – судьбе жертв Семипалатинского полигона – через жизнь главного героя, пострадавшего от ядерного взрыва и родившегося без обеих ног. Режиссер повествует о жизни целого поколения в 80-90-х годах ХХ века, показывая зрителю трудности выживания отца-одиночки, потерявшего жену, и его ребенка, сочувствующего своему отцу и пытающегося заботиться о нем по мере сил.

Съемки художественного фильма прошли в селе Чингожа Аягозского района Абайской области. В главных ролях снялись Орынбек Шаймаганбетов, Арнур Акрам, Ерболат Алькожа, Бейнур Баймухамбетов, Ерлан Малаев, Айбек Иманкулов и Айганым Нурсултан.

Отметим, что Busan International Film Festival - это крупнейший кинофестиваль в Азии, он проводится ежегодно в южнокорейском городе Пусане с 1996 года и специализируется на показе новых работ начинающих режиссеров.