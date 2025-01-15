Миссия – выстраивать мосты

В контексте непростой геополити­ческой ситуации Президент указывает на возросшую роль средних держав. Их основная функция, по его словам, – содействовать мирному разрешению конфликтов, выстраивать «мосты» между крупными странами и предлагать конструктивные решения там, где повестка зачастую формируется без должного учета интересов меньших по весу государств.

В числе ярких примеров многосторонней политики Казахстана можно назвать сотрудничество с ООН, участие в профильных саммитах (например, по водной безопасности и изменениям климата), а также готовность делиться опытом в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Приоритетными направлениями в настоящее время остаются отношения с Россией и Китаем, что обусловлено не только географической близостью и историческими аспектами, но и значительными экономическими возможностями, которые предоставляет сотрудничество с данными государствами.

С Россией Казахстан связывает самая протяженная сухопутная граница в мире. Акцент в отношениях с ней делается на торгово-экономическую кооперацию, логистику и культурно-гуманитарные контакты.

В то же время в отношениях с ­Китаем акцент делается на реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, наращивании товарооборота, развитии инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного маршрута. Президент обозначает это, как «вечное стратегическое партнерство», позволяющее Казахстану пользоваться преимуществами своего транзитного положения и технологическими достижениями КНР.

Немаловажной составляющей многовекторности остаются контакты с США. Казахстан сохраняет взятый курс на углубление торгово-экономических и инвестиционных связей, а также на продолжение диалога в области безопасности и нераспространения ядерных вооружений. Показательно, что Касым-Жомарт Токаев прямо называет мирное урегулирование конфликтов, в том числе вокруг ситуации на Украине, принципиально важным как для глобальной стабильности, так и для экономи­ческих интересов Казахстана.

Инициированная Президентом идея «Закон и Порядок» важна не только для внутренней консолидации, но и для формирования положительного имиджа Казахстана за рубежом. Чем эффективнее государство борется с коррупцией и защищает права инвесторов, тем прочнее его репутация в качестве ответственного и предсказуемого партнера.

Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что нередко негативный резонанс от сообщений о задержаниях высокопоставленных лиц объясняется открытостью правоохранительных органов. При этом он дает понять: подобная активность направлена исключительно на укрепление правового государства, а не на демонстрацию «показательных процессов».

Отдельный фокус сделан на сотрудничестве в формате Организации тюркских государств. Президент напоминает, что Казахстан стоял у истоков ее создания и последовательно продвигает экономическую кооперацию в тюркском мире.

В интервью Президент приводит впечатляющие цифры роста товаро­оборота и называет Транскаспийский маршрут важным звеном в формировании широкой транзитной сети. Культурно-гуманитарная составляющая этой интеграции, на его взгляд, дополняет чисто прагматические экономические интересы и укрепляет репутацию Казахстана как центра притяжения тюркских народов.

Подводя итог, важно отметить, что интервью Президента четко демонстрирует курс на продолжение многовекторной внешней политики, но при этом указывает на серьезное внимание к укреплению суверенитета и национальной безопасности.

Президент связывает рост экономики и социальный прогресс в Казах­стане с умением находить сбалансированные решения на международной арене, привлекать передовые технологии и инвестиции, одновременно защищая права и интересы казахстанских граждан. В конечном итоге такая стратегия, по мнению Касым-Жомарта Токаева, позволит стране максимально использовать свое выгодное евразийское положение и сделать вклад в общее дело сохранения глобальной стабильности.