Миссия – выстраивать мосты
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Алибек Тажибаев, директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг»
В интервью газете «Ana tili» Президент Казахстана дал развернутую оценку текущим вызовам и перспективам развития страны. При этом Касым-Жомарт Токаев особо выделил внешнеполитическую стратегию, ориентированную на укрепление статуса средней державы и реализацию многовекторности. Подобный подход отражает стремление республики выступать связующим звеном в глобальной системе, на практике выстраивая гибкие и надежные отношения с крупнейшими экономическими и политическими игроками.